Krisa i maritim næring er vel dokumentert

Leiar

Dei maritime verksemdene i området vårt har vore ynda besøksmål for politikarar på både lokalt og nasjonalt nivå. Det gjeld mellom andre Kleven, Ulstein og Kongsberg. Før lokalvalet i fjor var til dømes statsminister Erna Solberg hos Kongsberg Maritime i Ulsteinvik, som då nyleg hadde vorte selt frå Rolls-Royce. Staten bidrog med 2,5 milliardar kroner i oppkjøpet, og Solberg sa følgjande: «Det er nok lite tvil om at dette var eit godt kjøp, og viktig for AS Norge. Det var jo ein reell fare for at ein ganske stor kompetanse kunne forsvinne.»