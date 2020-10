Leiar

Denne veka vart det kjent at Ulstein kommune får krass kritikk i ein tilsynsrapport frå Fylkesmannen. Det er slett ikkje uvanleg at det blir funne lovbrot under tilsyn, men det skjer ikkje så ofte at det blir funne så mykje å setje fingeren på. Her er det forresten ikkje nok med éin finger, Fylkesmannen må bruke begge hendene for å peike på alt som skurrar.