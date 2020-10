Leiar

Det går knapt ei veke utan at Eiksundtunnelen er stengd. Loggen frå Vegtrafikksentralen viser at talet på stengingar aukar frå år til år, og til no i år har tunnelen vore stengd fleire gongar enn i heile fjor. Oversikta viser også at bilar med motorstopp og bilberging er årsaka til dei aller fleste stengingane.