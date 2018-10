Kva er det som skjer i Hareid?

Lesarbrev

Eg veit at eg er gått ut på dato, men likevel, eg er skattebetalar og umåteleg glad og interessert i det som også er min kommune. Og eg spør: kva er det som skjer, eller rettare sagt ikkje skjer i Hareid?

Og eg har så pass kontakt med folk at eg veit det er på vegner av mange, ja, svært mange, at eg stiller dette spørsmålet og kjem med denne kommentaren.

Vi hugsar valkampen og valløfta, og vi ser situasjonen når denne perioden snart er over. Rådhuset står der tømt for administrasjon og har stått slik i om lag eitt år, og arbeid med vøling er enno ikkje sett i gong. Vi kunne lese frå ordføraren at han ikkje visste om at utflytting og arbeid med vøling skulle starte. Er det mogleg? Har han ikkje arbeidsplassen sin i rådhuset? Og vidare kunne vi lese frå rådmannen at ho la seg flat for kritikken ho fekk.

Ja, forstå det den som kan. Tøme rådhuset og så ta opp debatten om kva som skal gjerast og kva kostnadene blir. Einkvar amatør gjer det motsett, han finn ut kva han skal ha gjort og kva det vil koste før han startar opp med arbeidet.

Så kan vi lese debatt etter debatt, lese uklare svar og sjå vedteke framlegg frå Oskar Grimstad: saka skal kvile til august i år. Og husleiga i det leigde rådhuset rullar på seg. No er august for lengst over. Og eg spør igjen: kva i all verda er det som skjer, eller ikkje skjer i Hareid?

Og no krev eg eit svar frå ordførar, rådmann, formannskap, ja, frå kommunestyret. Takk forresten til dei få politikarane som trass alt har prøvd å gjere noko. Det er våre midlar dei forvaltar, våre skattepengar og vår eigedomsskatt.

Men no er det noko langt meir som står på spel, nemleg tiltrua til våre politikarar og vår administrasjon, til vår kommune.

Når tiltrua er borte og problema store nok, er den lettvinte vegen å kaste korta og seie «gris». Ein utveg vi alt no kan sjå konturane av.

Ein skal ikkje ha mykje kontakt med grasrota som vi gjerne seier, før ein forstår alvoret i situasjonen. Vi er mange som no ventar både politisk og administrativt svar.

Ja, svar eller orientering om rådhuset treng vi, men også svar når det gjeld helsehuset. I all hast vart den dårlegaste og dyraste tomta valt. Og hastverket vart forklart med at tomta var klar og no skulle det gå raskt. Korleis står helsehussaka no?

Og så er det den etterlengta idrettshallen. Byggestart i august var det klare svar frå Hareid kommune. Det gledde mange av oss som har sett kor viktig det er med ein slik hall. Særleg for ungdommen i kommunen. Men no er også idrettshallen i fri flyt mellom ivrige, frivillige hjelparar og ein topp-topp-tung kommuneadministrasjon

Og mellom dei ser vi ein eller annan konsulent som nok ikkje arbeider gratis.

Til slutt vil eg seie noko om vegen vidare. Med omsyn til helsehuset så har det vore sagt at det er fullfinansiert. På rådhuset vil det klokaste vere å ta det som er heilt naudsynt av utbetringar slik at folk så fort som råd kan kome attende til sine vante arbeidsplassar og deretter ta vidare fornyingar etter som pengane strekk til. Det viktigaste her er idrettshallen. Den må byggast straks medan initiativet og drivkreftene frå Hareid IL framleis står ved lag. Når det gjeld drifta av idrettshallen, ser eg det som naturleg at den nye kulturavdelinga tek på seg den, i samarbeid med Hareid IL.