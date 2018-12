Kultursamarbeid, kostnader og frivilligheit i Ulstein kommune

Lesarbrev

I det siste har mange i Ulstein kommune forsøkt arbeide med dei økonomiske utfordringane vi har fått og skapt sjølve. Og ordtøkje seier: «Når krubba er tom, bitest hestane»

Odd Arne Vikebakk, KrF, tok opp i kommunestyret og foreslo at ein måtte vurdere saka om støtte til lag og organisasjonar på nytt, og fekk medhald av alle – fint synest eg!

Men fleire ønske sterkt at ein kunne utvide denne vurderinga slik at ein samstundes såg på: «Kor mykje skal lag og organisasjonar støtte Ulstein kommune med, og likeins subsidieringa av institusjonar som nyttar felles kommunal eigedom.

Sidan min kvardag og kveld oftast er på Høddvoll, vil eg peike på erfaring og fakta derifrå. Så kan andre i ei prosjektgruppe kome med fleire innspel med døme frå andre aktivitetsstadar der ulik handsaming skjer.

Fakta og innhenta info er:

I Ulstein kommune har vi bygd eigedomsmasse og idrettsanlegg i stort tempo som berre Aukra kommune slår oss på dei siste åra.

På Høddvoll har ein skapt eit av landets beste skule- og idrettsanlegg utruleg billig av lokal ekspertise, frivillige organisasjonar, sponsorar og kommunen. Eit 4-kantopplegg som imponerer folk frå heile landet.

Både idrett, skule og kommune hadde kniven på strupen for å imøtekome off. krav til oppdaterte anlegg, og takk til Dimna I.L som starta heile løpet med stor entusiasme.

Prosjektet vart fullført med private og off. tilskot både inne og ute, og Ulsteinhallen fekk ein sluttsum ca. på 80 mill. og Nye Høddvoll Stadion kosta 53 mill. inkl. fjernvarmeopplegg, parkeringsplass og handicaptilpasning.

Det er Ulstein kommune saman med eiegedomselskapet, som er eigar av anlegget og er låntakar i Kommunalbanken.

Men lånet på Høddvoll stadion er diverre eit serielån for gode tider. Og der er ikkje avdragsfriheit i tøffaste startåra, men tilpassa gullalderen som brått tok slutt. Alternativ låneprofil burde vore valt, seier ein i ettertid. Men dette er det aldri for seint å endre på det.

Årleg kapitalkostnader på stadion er no ca. kr 2 400 000,- og dette sende så kommunen over til Hødd Fotball og det blir kalla Baneleige. Frivillig avtale vart inngått med godt humør og mykje sjølvskryt av partane for få år sidan.

Hødd Fotball fekk også driftsansvaret for nyestadion og heile uteområdet. Tilskotet vart diverre uforandra kr 250 000,- i året til stell av heile anlegget. Eit urimeleg lavt beløp.

Og sjølvsagt går då den frivillige organisasjon med ca. kr 600 000,- i underskot sjølv om mange arbeider dugnad kvar veke året rundt. Fleire med meir enn 50 års erfaring.

Den totale årlege kostnaden på Hødd Fotball, er såleis kr 3 000 000,- pr. år. Sagt på ein annan måte blir det over kr 5.500,- i snitt om vi fordelar det på 550 aktive. Dette er ein kostnad før aktiviteten kan starte opp utandørs. Og det utan at ein kan tenkje på ei oppvarma speleflate som ein var pålagt å bygge. Kosta siste året ca. kr 110.000,- for 17 dagar og for å hindre skade.

Skulle ønske at alle tok dette innover seg og forstod denne samanhengen når ein kritiserer og synest alt er dyrt. Kr 5.500,- før vi kan starte nokon idrettsleik pr. ungdom! Kjenner ingen i landet som har ein slik kostnad pr. gut eller jente – og dette skal betalast. Tygg litt på dette talet!

Kva betalar så andre til kommunen for å nytte Høddvollområdet?

Ulstein VS som har vore subsidiert sidan etableringa av Hødd og kommune med millionbeløp, betalar kr 100 000,- for tilgang til heile anlegget og inkl. Ulsmohallen pr. år. Tek ikkje ansvar for stell eller dugnad.

I tillegg stenger UVS av stort aktivitetsrom og styrkerom utanom skuletida og let berre ektefelle og familie kome inn. Finn ingen stad i regelverket at slik framferd er i pakt med off. reglar for tilskot og tippemidlar. Idrettslinje med lukka avdeling?

Det er også for alle eit stort vonbrot når kommunen investerer i grøn fjernvarme for ti -tals millionar, så viser UVS ryggen eller ein annan kroppsdel tilbake til organisasjonar og kommune. Eit godt samarbeid her kunne ha gitt hjelp til mange, men er blitt ei trist historie som bygdefolket må betale ekstra for.

Dimna idrettslag betalar ein fornuftig pris på kr 50 000,- og har då bruksrett og fortrinnsrett i Ulsteinhallen og tilgang på uteområdet og Ulsmohallen. Dette trur eg eit stort fleirtal meiner er rett.

Så har vi grupperingar som trenar der gratis og er mykje romfreke. Og nokon tek seg inn i Ulsteinhallen også i helgane.

Fotballen er utestengt frå hallane og ein sola seg bak eit vedtak som er basert på tida vi hadde berre ein liten hall i bygda. Og born frå 6–12 år bles no nesten bort vanlegvis eit par md. årleg! Skammeleg å drifte hallen slik av vaksne folk! 16. Uteanlegget og Ulsmohallen som må driftast av Høddtilsette og frivillige, går med dundrande underskot år etter år. Kva skjer innandørs med drifta? Ber kulturkontoret om å fortelje kva driftskostnadane er pr. år. Vi snakka om millionbeløp.

Eit idrettsanlegg kan ikkje driftast som eit kontorbygg og avleggs driftsopplegg ekskluderer mange store og små, og legg hindringar i vegen for effektiv bruk og tilgang til anlegget.

Og dersom ikkje brukarane saman med kommunen kan drifte betre enn no, bør private få prøve å drifte heile anlegget og stoppe sløseriet. Inntektene kan også lett aukast.

Dette er eit innspel som eg skulle ønske kommune og politikara kunne ta inn over seg. Og er det tilsvarande forhold i andre kommunale anlegg og bygg, bør nokon stå fram og fronte ein gjennomgang også der. Kom med fakta!

Fint om vi fekk høyre kva parti og grupperingar som vil forsvare dagens opplegg som rettferdig eller som ikkje bryr seg med engasjement.

Til slutt vil eg presisere at dette er ei personleg ytring og ikkje på vegner av Hødd. Om du som lesar vil kritisere, så gjerne rett kritikken mot meg.

For meg er slik forskjellsbehandling og drift, mykje meir utriveleg enn på «tvers og bakover». No må vi framover som to venninne av meg ropar.

Kan nokon der ute ta tak så vi kan løyse dette betre og rettferdig saman?

Og kanskje kunne Ungdomsrådet engasjere seg? Det er no ungdomen vi prøver ta oss av i Ulstein kommune.

Severin Ola Myklebust, Ulsteinvik

Ta del i debatten. Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no