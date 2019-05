Fiskarar i møte med Den kalde krigen

Lesarbrev

Ein dag no i mai kunne eg lesa ei lysing om at skipper Per Pedersen frå Hjørungavåg var død.

Eg hadde gleda av å vere fiskar då Per var skipper. Diverre vart han tidleg sjuk og måtte avslutte fiskeria og gå i land. Frå sommaren 1967 til sommaren 1968 var eg fiskar under denne dyktige skipperen.

På 1960-talet kom det noko nytt inn i fiskeria; fabrikktrålarane. Vi flekte til saltfisk og vi fileterte, pakka og fraus ned fisk. Frosenfisken vart levert i England og saltfisken i Norge.

For nokre av oss var det fyrste møtet med devaluering av valuta då pundet gjekk frå 20 kroner til 10 kroner over natta. Det mest halverte luten vår.

Men torskefisket i Davisstredet ved Vest-Grønland var eventyrleg.

Dette var ei tid då «Den kalde krigen» var på det kaldaste. Den 7. juni 1968 stod sovjetiske tanks ved grensa i Sør Varanger. I august 1968 gjekk som kjent Warszavapaktlanda inn i Tsjekkoslovakia.

Vi som fiska ved Vest-Grønland fiska saman med trålarar frå mange nasjonar. Ikkje minst var det farty frå DDR. Dei hadde med «moderskip» og var godt utrusta med antenner av ymist slag.

Radiosambandet var heller skralt den gongen. Det var berre på gode dagar vi kunne ha radiosamband med Norge.

Også portugisarar dreiv torskefiske i Davisstredet frå våren til ut på hausten. Dei hadde store seglskuter som «moderskip» og fiskarane fiska med line frå små doryar, nokre med påhengsmotor. Når det var mørkeskodde – noko det ofte var – måtte vi gå baugvakt for ikkje å gå dei ned. Diverre omkom mange av dei av di dei ikkje fann attende til «moderskipet» eller til andre farty, i skodda.

«Juleturen» var ein god tur med godt fiske. Julaftan og fyrste juledag vart feira under oppankring på Godthåpsfjorden. Etter julefeiring gjekk vi nordover mot Disko. Ei stor øy i Davisstredet. Der kom vi i godt fiske og vi gjekk «brekkvakt». Då var vi fiskarane 8 timar i arbeid og deretter 4 timar fri til stell, mat og kvild. So var det på han igjen med nye 8 timars vakt. Det var kolande mørkt heile døgnet. Om det var morgon eller kveld såg vi av kva som stod på bordet i messa.

Den 21. januar 1968 skjedde ei stor ulukke ved Thulebasen lenger nord på Vest Grønland. Vi fiskarane vart jaga vekk frå fiskefeltet alle som ein. Det var mykje murring for fisket var godt, men vi høyrde rykte om at amerikanarane – som dreiv Thulebasen- hadde mist ei atombombe i sjøen. Då vi kom heim att høyrde vi lite om saka korkje frå NRK (som hadde monopol) eller frå norske aviser. Andre hendingar overdøyvde det vi hadde opplevd og fyrst no – det siste året – har eg fått vita kva som verkeleg hende.

Amerikanarane hadde bygd ein flybase med landingsstripe ved Thulefjellet. I tillegg hadde dei eit stort anlegg som låg inne i sjølve innlandsisen. Den 21. januar 1968 måtte eit B52 bombefly med fire atombomber om bord naudlanda på innlandsisen eit stykkje frå basen. Det var ein eksplosjon og flyet kom i brann. At flyet hadde atomvåpen om bord og nytta Thulebasen var i strid med dansk basepolitikk. Danskane stod framføre val. Brot på dansk basepolitikk var neppe ei god sak i valkampen. Etter det som vert opplyst i DR lukkast det den dåverande danske regjering å halda ulykka vekk frå media i det døgnet det tok til valet var over. Mediedekninga var heller lita etter valet òg. I Norge var den knapt nok nemnd.

Det arbeidde danskar ved Thulebasen og desse drog ut med hundespann til ulukkesstaden for å redda overlevande. Det var berre mogeleg å ta seg fram med hundeslede og berre danskane kunne køyra eit hundespann. Fleire av dei om bord i flyet overlevde takka vere dansk innsats. Redningsmannskapa vart utsette for radioaktiv stråling. Fleire år seinare – på 2000-talet – fekk nokre av dei kreft. Dei gjekk då til sak mot Den danske staten. Soleis kom denne saka opp att og har no vorte ei stor sak i Danmark. DR har hatt fleire program om hendinga med originale filmar frå Thulebasen og frå då ulukka inntraff. Like eins intervju med danskar som var i Thule og danske politikarar og embetsmenn.

Dette var ei av dei store ulukkene i den kalde krigen. Kvifor det ikkje den gongen vart skrive meir om hendinga veit eg ikkje årsaka til. Det var òg ei liknande ulukke i Middelhavet utanfor Spania i 1966. Det flyet hadde fire brintbomber som forårsaka spreiing av radioaktivt materiale. Den ulukka har òg fått heller lita dekning i media.