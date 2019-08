Også havørna må beskyttes mot vindkrafta

Lesarbrev

I en både morsom og interessant kommentar i Vikebladet nylig skriver Hans-Olav Rise om at NOF og Naturvernforbundet opplever medlemsvekst, samtidig som motstanden mot norsk vindkraftutbygging vokser. Overskriften på innlegget er «Hykleri i vinden», og Rise mer enn antyder at vindkraftmotstand hos mange er fylt med vikarierende argumenter, og han undres over havørnas nyervervede status som ikon for vindkraftmotstanden.



Vi er glad Rise har lagt merke til at NOF er en aktiv forening som opplever medlemsvekst. Mange nordmenn har nok hørt om NOF for første gang de siste tre – fire årene. Foreningen har hatt en omfattende utadrettet virksomhet – noe som har vært veldig viktig og nødvendig tatt i betraktning utfordringene norske fugler og økosystemer står overfor. En økende medlemsmasse stiller oss i en bedre posisjon for å utføre vår oppgave nr. 1, nemlig å ta vare på fuglelivet og den norske naturarven. For NOF er først og fremst en fuglevernorganisasjon, og en stolt partner av Birdlife International, som med sine 10 millioner medlemmer jobber for å bevare fuglelivet over hele verden.

Rise er bekymret for at mange som ikke ønsker vindkraft seiler under falskt flagg når de uttrykker bekymring for vindkraftas påvirkning på fuglelivet, ja til og med ender opp som medlemmer hos oss. For kanskje er de bare opptatt av nærnaturen sin og jaktterrenget rundt hytta, og egentlig ikke så opptatt av det faktum at havørner er spesielt utsatt for kollisjoner med feilplasserte vindturbiner?

Man trenger ikke være dedikert fuglekikker for å være medlem i NOF. Men etter det vi kjenner til har samtlige medlemmer hos oss en genuin interesse for fugler og fuglevern. Vi har tatt et klart standpunkt mot mer vindkraft i norsk natur, også for å beskytte havørna. Mange har merket seg dette, og støtter oss. Det faglige grunnlaget for et slikt standpunkt er solid, noe man finner utfyllende informasjon om på våre nettsider.

Selvsagt er det vindkraftverkets plassering som avgjør i hvilken grad det utgjør en trussel mot fugler. Hvilke fuglearter som blir skadelidende er av særlig betydning. Enkelte arter er ekstra sårbare for negative effekter som kollisjoner, mens andre arter har små bestander og er truet. Havørn er en av artene som er utsatt for kollisjoner med vindturbiner, noe 100 døde havørner ved Smøla vindkraftverk (2006 – 2019) med all tydelighet viser. Anlegget ble i sin tid plassert midt i en av verdens tetteste havørnbestander, og havørnbestanden i planområdet er i dag redusert fra 10 par til 1 – 2 par.

Alle fuglebestander påvirkes av flere faktorer samtidig. For havørna er det fredningen i 1968 som gjør at havørnbestanden fortsatt øker i Norge, først og fremst ved en utvidelse av utbredelsesområdet. Andre tiltak kan virker i motsatt retning, f.eks. vindkraftverket på Smøla. Men ett vindkraftverk har selvsagt ikke endret havørnas nasjonale status. Imidlertid har ca. 60 % av de kollisjonsdrepte fuglene på Smøla vært voksne, reproduserende fugler. En slik økt voksendødelighet har etter alle solemerker påvirket hele bestanden på Smøla. Mens antallet hekkepar på Smøla har vært stabil i tiden vindkraftverket har vært i drift, har den økt noe andre steder langs Mørekysten. At det har vært mulig å få påfyll av havørner fra andre steder kan også ha hjulpet havørnene på Smøla. Heldigvis har vi en solid bestand av havørn, og ikke veldig mange flere (nåværende) vindkraftverk i områder med like tett havørnbestand. At vindturbiner imidlertid utgjør en kollisjonsrisiko for havørn også ved andre vindkraftverk her til lands har vi allerede fått bekreftet, ettersom havørner skadet eller drept som følge av ublide møter med vindturbiner er rapportert fra både Rogaland og Hordaland.



NOF sier nei til videre vindkraftutbygging i norsk natur, og mener at vi fremover må bruke tid på å studere effektene av all vindkraften vi allerede har bygd og er i ferd med å bygge ut. Hos oss er tilliten til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), som forvalter konsesjonsprosessene, på et lavmål. Vindkraftutbyggingen i Norge har så langt ikke fulgt vanlig praksis for god arealplanlegging, der man forsøker å unngå konfliktområder og tenke helhetlig. For 10 år siden gav Bernkonvensjonen, som ser til at leveområdene for fugle- og dyrearter hensyntas, norske myndigheter klare anbefalinger om konsekvensutredning av høy kvalitet og oppfølgende studier ved etablering av vindkraft. Etter vår mening har det ikke skjedd noen forbedringer her. Tvert imot påpeker også Miljødirektoratet at kvaliteten på konsekvensutredningene er av høyst varierende kvalitet, og at vi mangler kvalitativt gode oppfølgende studier ved nesten samtlige vindkraftverk i Norge. Etterundersøkelsene og det nokså omfattende registreringsarbeidet på Smøla er unikt i norsk sammenheng. Hvordan situasjonen er ved andre vindkraftverk i drift, vet vi derfor lite om.

«Tenk globalt, handle lokalt», het det før i tiden. Slagordet må gjenreises og transformeres til praktisk politikk. Fugler har gjerne mange fiender, og årsakene til bestandsnedganger er ofte komplekse. Synkende bestander handler om alle de små og store påvirkningsfaktorene som skjer lokalt – verden over. At noen er bekymret for at norske vindkraftmotstandere bare er opptatt av seg og sitt, er ikke tankevirksomhet vi deler.

Martin Eggen,

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)