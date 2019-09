Lesarbrev

SV er eit raudt og grønt parti. Raudt står for den radikale politikken. Kampen for felles velferd og små skilnader. Grønt står for det grøne skiftet. Kampen for ein betre miljø- og klimapolitikk.

Partiet Rødt og Miljøpartiet de grønne stiller ikkje liste ved kommunevalet i Ulstein. Desse partia har sikkert sympatisørar også i Ulstein, og eit naturleg val for desse vil vere å stemme SV ved kommunevalet.

Ulstein SV treng aller stemmer dei kan få for å sikre plassen i kommunestyret.