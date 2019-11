Om Nordøyvegen og TAF

Lesarbrev

Fylkesrådmannen foreslår å kutte i utdanningstilbudet i fylket vårt. Tilsynelatende vil dette blant annet kunne gå utover TAF-tilbudet (Teknisk Almenne Fag) på Ulstein Vidaregåande Skule (UVS). Den oppmerksomme leser har for lengst forstått at dette er et resultat av stram økonomi i fylkeskommunen. Dette kan en direkte eller indirekte sette i sammenheng med flere politiske investeringsvedtak av fylkestinget der et enkeltvedtak skiller seg ut.

Den 11. desember 2018 stemte 26 mot 21 folkevalgte i Møre og Romsdal fylkeskommune ja til å bruke nesten 3 milliarder norske skattekroner, på knytte Harøya, Fjørtofta, Flemsøya, Haramsøya og Lepsøya sammen med fastlandet i det som blir kalt Nordøyvegen. 2900 mennesker skal nå altså få slippe å ta ferge. Til sammenligning belastet Eiksundsambandet statsbudsjettet med rett i underkant av 750 million kroner og gav fastlandsforbindelse til langt over 20 000 innbyggere i regionen. Etter avstemningen om Nordøyvegen på fylkestinget kunne media melde at flere politikere erkjente at de stemte mer med hjertet enn med hodet (!). En skulle da tro at de av våre folkevalgte som stemte ja til å tynge fylkesøkonomien vår med milliarder i gjeld for å bygge en fastlandsforbindelse, som kanskje er nedbetalt om 40 år, nå stiller seg bak administrasjonen i fylket. Et fylke som nå er tvunget til å spare på driftskostnader. Som så mange ganger før er vi nå vitne til noe helt annet. Jeg observerer og tar til etterretning at enkelte av våre fylkespolitikere, som representerte et tydelig ja til Nordøyvegen, nå går ut i lokalmedier og etterlyser en bred front mot politikerne på fylkestinget for å stoppe disse kuttene som på en eller annen måte vil ramme ikke bare en, men trolig alle kommunene i fylket vårt.

Uavhengig av om kuttene vil komme her eller der, vil det som så mange ganger før også denne gangen gå utover de som trenger og fortjener det så aller mest. Denne gangen gjelder det skolene i fylket vårt. Å legge ned TAF linjen på UVS blir for meg muligens personlig. Jeg var selv en av de første 12 elevene på den da ny-oppstartede linjen i 2003. Mer vesentlig enn mitt personlige forhold til TAF er det faktum at utdanningen som det nå er snakk om å legge ned, oppigjennom har årene sendt en ikke ubetydelig mengde håpefulle og dyktige elever videre til ingeniørutdanninger på høyskoler og universitet i det ganske land. Disse studentene er fremtiden vår. Det er de som skal bære samfunnet vårt videre og forme innovative og bærekraftige løsninger på alle de utfordringene vi i dag står ovenfor.

På litt kortere sikt er det også snakk om utdanning av ingeniører og kompetanse i hele regionen vår. Ingeniørutdannede TAF-elever er en utvilsom viktig ressurs og har praktisk arbeidserfaring det ofte tar årevis og tilegne seg gjennom mer tradisjonelle ingeniøroppgaver i arbeidslivet. Jeg ser i dag at studenter med bakgrunn fra utdanningen kommer tilbake til regionen vår gjennom sommerjobber i industrien, flere også på let etter fast arbeid. Kompetansen disse personene sitter på er svært viktig, og er muligens en del av det som vil differensiere vår region fra andre regioner og nasjoner også i fremtiden. Fylket og industrien som opererer i det, trenger TAF.

Spørsmålet er i dag om de politikerne som i 2018 stemte med hjertet nå innser alvoret. En politisk omkamp om Nordøyvegen er nok for denne gang utelukket og en redusering av investeringsrammer og omfang av prosjektet blir nok også en vanskelig øvelse. Jeg finner liten trøst i at fylkesordføreren mener at dette prosjektet ikke berører 2020 budsjettet i fylket, og derfor ikke er skyld i nedskjøringsforslagene vi nå ser. Noe som helt sikkert er åpent for diskusjon. Faktum er at dette prosjektet vil, om ikke allerede neste år, føre til nedskjæringer i de oppgavene fylkeskommunen er satt til å håndtere. Vi var i Møre og Romsdal fylke allerede før 11. desember 2018 i en meget utfordrende situasjon, som ikke ble mindre utfordrerne etter denne datoen. Fylkesrådmannen fraråder klart og tydelig en realisering av prosjektet i fylkets økonomiplan. Her beskriver fylkesrådmannen et fylke som de neste årene kommer til å stå oven for betydelig økte kostnader, og derfor også kutt i driften, nettopp på grunn av dette enkeltprosjektet.

For meg framstår sakens kjerne uansett relativt klar. Her er det ikke snakk om en fylkesadministrasjon, med rådmann i spissen, som har skjulte og konspirasjonsteoretiske agendaer mot distriktene. Heller er det en administrasjon og ledelse som, kanskje noe fortvilt, nå må forholde seg til politisk fastsatte investeringsrammer, som i denne perioden alene er på totalt over 7,4 milliarder kroner. Det er muligens lenge å vente til neste valg, men fire år går ofte fort. Jeg får bare håpe at vi som velgere ved neste korsvei husker på hvem som egentlig er ansvarlig for de fremtidige nedskjæringene i fylket vårt og ikke lar oss lure av politisk tåkelegging av årsak og konsekvenser. Ting som er kjekt å ha er ikke bare begrenset til kulturmidler, men kan og innbefatte enorme samferdselsprosjekt ytterst i havgapet.

Torgeir Aasen-Helvig, Tidligere TAF-elev og sivilingeniør