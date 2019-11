– Det er ingen grunn til å tru at ikkje vald, seksuelle overgrep og fattigdom er like gjeldande i Ulstein som i resten av landet.

Lesarbrev

Interpellasjon frå Sosialistisk Venstreparti, Kersti Hasund:

Det har den siste tida vore lagt fram fleire forskningsrapportar som ser på situasjonen til barn og unge i Noreg. Årets ungdatarapport viser at dei fleste ungdommar i Ulstein opplever å ha det bra. Det er naturlegvis gledeleg! Likevel kan vi lese av ungdata 2019 at nokre ungdommar oppgir at alt ikkje er like bra.

Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress har i oktober 2019 lagt fram ein nasjonal undersøking av ungdom sine erfaringar med vald og overgrep i oppveksten. Eksempelvis så viser forskninga at 1 av 20 barn har opplevd alvorleg fysisk vald. 1 av 5 barn har opplevd psykisk vald frå foreldra. I underkant av 20% av barna har opplevd at mor eller far vert utsett for vald av ein av foreldra. 1 av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep frå ein vaksen. 44% av ungdom som har vore utsett for seksuelle overgrep frå vaksne har ikkje snakka med nokon om overgrepa. Ungdommane oppgir at dei ikkje vågar å snakke med nokon fordi dei er redde for skuld, skam, barnevernet og at andre skal få vite.

Respons Analyse har på oppdrag av Kirkens Bymisjon i november 2019 lagt fram ein nasjonal rapport om barn som veks opp i fattige familiar. Rapporten viser at fattigdom rører ved og påverkar barn sin skulegang, vennskap, helse og ernæring, sosial deltaking, ferie, fritid og høgtid. Rapporten viser at talet på barn som veks opp i fattigdom aukar, men for å spare foreldra, og på grunn av skam og frykt for utenforskap, så er barn og ungdom kreative i å skjule fattigdommen heime.

Å bekjempe vald og overgrep bør vere ein av våre viktigaste oppgåve som politikarar. Sjølv om dei fleste barn og unge i Ulstein oppgir å ha det bra, så er det ingen grunn til å tru at ikkje vald, seksuelle overgrep og fattigdom er like gjeldande i Ulstein som i resten av landet. Vald og overgrep er eit stort folkehelseproblem og fattigdom viser seg å gå i arv dersom ikkje vi tar dei aller mest utsette barna og ungdommane på alvor.

Spørsmål til ordføraren:

Kan kommunestyret få ein grundig orientering om korleis situasjonen er for barn og unge i Ulstein med omsyn til fattigdom, vald og overgrep samt informasjon om kva tiltak kommunen driv for å møte slike situasjonar?





Ulsteinvik, 11. november 2019

Kersti Hasund

Kommunestyrerepresentant, SV