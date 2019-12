Santa Lucia eller Satan Lucifer?

Lesarbrev

Eg har aldri feira eller markert Santa Lucia på nokon måte, men eg har sjølvsagt fått med meg denne feiringa som har blitt så populær blant mange. Men på denne dagen den 13. desember, eller det som nokre kaller for Santa Lucia-dagen, så reflekterte eg litt over denne feiringa. Her er det altså ein «helgen» eller «martyr» som skal feirast over alle andre. Kvifor er denne personen så spesiell i at nokon snart eit og eit halv årtusen etter hennar død, skulle starta med denne feiringa. Det har vore mange kristne martyrer som har måtte lide døden for si tru opp igjennom tidene. Den første martyren var Stefanus som vart steina pga sitt kristne vitnesbyrd. Alle apostlane utanom Johannes måtte lide martyrdøden pga sitt vitnesbyrd om Jesus frå Nasaret, at han hadde stått opp igjen frå dei døde, att han fortsatt levde og fortsatte si teneste igjennom dei som trudde på Han. Men ingen av disse har blitt verdige å få sin eigen dag, berre martyren Lucia som skulle markerast på det som var rekna for å vere den mørkaste dagen av alle. Det merkelige er også at ho har eit navn som betyr det samme som Lucifer, som altså er kjent som navnet til djevelen før han falt. Og navnet Lucifer betyr lysbærer som også passar godt med denne feiringa, der den første personen i Luciatoget ofte går med ei krone av lys. Navnet Santa Lucia er jo ikkje heilt ulikt Satan Lucifer. Og så er det disse bollane eller «lussekattene» som dei kallast. Dei er ofte forma som ein «S» som då også lett kan gi nokre assosiasjonar.

Sist laurdag på NRK, i programmet til Linda Eide, Eides Språk Sjov, var denne eksperten som forklarte kva Luciafeiring og Lussekatter er for noko.

Sitat frå dette programmet: Lussekatter: Lucia og Lucifer kjem av det samme ordet. Han er «lysberaren». Han stelte seg så dumt at han blei kasta frå himmelen til helvete. Så var det slik på 1600-talet at ein måtte ta knekken på djevelen. Så åt ein dei, og dermed var djevelen borte vekk. Kvifor Lussekatt? Fordi Lucifer ofte blei symbolisert med ein katt, som var heilag i Egypt. Men så skulle kristendommen ha vekk alle gudar. Då måtte katten og vekk. Då vart han knytt til djevelen. Katt og djevel er same bollen. Dette er ein «djevelbolle» sitat slutt.

Så heretter meiner eg at alle barnehager og skuler som skal drive på med dette, bør spørre foreldra om det er greit at; vi gir dine barn «Satan-, eller djevel-boller».

Som referanse, så står det meir som bekreftar dette på wikipedia.

Kåre-Johan Lynge