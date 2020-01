Svar til Gerd Bang Breivik ang. Luciafeiringa

Lesarbrev

Fyrst vil eg skrive at eg representerer ingen andre enn meg sjølv.

Eg er einig i at vi bør take vare på alle våre kristne tradisjonar. Absolutt heilt einig i det! Men her er det altså ein tradisjon som har «sneket» seg inn, og som har veldig lite med noko kristent å gjere.

Eg visste lite om kva denne feiringa var, før eg såg dette i programmet «Eides språk sjov», og det var sjokkerande å sjå den symbolikken som denne feiringa representerer. Men hadde eg fått vite dette tidligare, så hadde eg reagert på samme måten at slikt ikkje bør førekome i ein barnehage eller på ein skule.

Vi har jo nattverden i den kristne trua. Dette symboliserer at brødet er Kristi legeme. Og kva trur du reaksjonane hadde blitt dersom nattverd hadde blitt innført på skular og i barnehager. Då hadde heilt sikkert dei på ytre venstre «gått heilt av hengsla». Og for ein gongs skyld hadde eg vore einig med dei, at den handlinga og symbolikken som nattverden representerer, ikkje burde ha sin plass på ein skule eller i ein barnehage. Men her er det altså eit brød (Lussekattar) som representerer Lucifer (djevelen) og at ved å spise dette brødet så blir ein kvitt han! Hadde ikkje folk vore vant med denne Luciafeiringa, men at dette var noko nytt som skulle innførast, så er eg sikker på at dei aller fleste hadde reagert på samme måten som meg. Men det blir feil når tradisjonane blir gjort helligare enn innholdet dei representerar!

Eg er ikkje akkurat lutheraner, men vi har jammen mykje å takke Luther for! Ikkje minst at han har spart oss for denne helgendyrkelsen som dei har i den katolske kyrkja. For den er heilt ubibelsk! Men her skal vi altså gjere eit unntak, for her har «einkvan» funnet ein «helgen» som er så bra at han(ho) skal dyrkast allikevel. Og av alle millioner martyrer som har måtte bøte med sitt liv opp igjennom tidene så er det «tilfeldigvis» valg ein person med eit navn som som betyr det samme som Lucifer.

Helgendyrkelse er veldig negativt, det «fordunklar» den kristne bodskapen og kan forlede folk til å tru at det finnes nokon som er meir hellige enn andre, og som kan ha noko å rose seg av innfor Gud. Som kristne så har ingen av oss annen hellighet enn det vi har fått «gratis» av Gud sjølv.

Eg står absolutt for det som eg skreiv i mitt forrige innlegg, at barnehager og skular, dersom dei skal fortsette med dette, bør informere foreldra til borna, at på denne dagen; «skal vi ha helgendyrkelse, og spise Lucifer/djevel-boller». Eg er nokså sikker på at dei fleste som jobber i barnehager og skular ikkje har lagt denne symbolikken i dette, men berre tatt det som ein koselig tradisjon, men det er likevel ikkje det samme som at symbolikken som ligg bak dette er uten betydning. Det er dessverre mange som har fått erfare at det finnes ei «mørk» åndelig side. Og vi bør absolutt ikkje gi den noko innpass i borna vore! Mange, eg vil kalle dei «uvitande», vil berre flire av dette, og det er greit for meg.

Når det gjelder kvinnen Lucia så har eg ingen forutsetning for å meine noko om henne, men det står heilt klart i Bibelen at vi ikkje skal bedømme nokon før tida. Men at Gud er den dommar som til slutt skal gi alle den rette ros. Trur det er best at Han bedømmer kven som er Hellig, hyklar eller hedning, og ikkje vi mennesker.

Kåre-Johan Lynge