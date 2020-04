Maritim næring må reddes

Lesarbrev

Koronakrisen er kanskje det mest alvorlige som har rammet maritim industri noensinne.

Mange av de 90 000 norske maritime arbeidsplassene på sjø og land står i fare for å forsvinne. Dette gjelde ikke minst arbeidsplassene i verftene og hos utstyrsleverandørene.

Vi som tillitsvalgte i Fellesforbundet, EL og IT og FLT på kysten i Møre og Romsdal ber Storting og regjering om å ta grep for at næringen skal komme seg igjennom koronakrisen.

Maritim næring representerer verdensledende kompetanse. Næringen er en forutsetning for det grønne maritime skiftet og for å kunne hente ut mat, mineraler og bærekraftig energi fra havet.

Maritim industri i Norge har potensiale i seg til betydelig vekst. SINTEF mener at Norges årlige inntekter fra havnæringene vil ligge hele 40 prosent over 2010-nivået i 2050. Vi kan miste mulighetene til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser.

Myndighetene har mange mulige tiltak som kan ha umiddelbar effekt. Eksempelvis å tilpasse kompensasjonsordningen slik at den også treffer maritimt næring som ikke har hatt, men vil få fall i omsetningen. Verft og andre må få dekket sine ekstraordinære kostnader til smitteforebyggende tiltak. Gryteklare prosjekter som bygging av fartøy til Sjøforsvaret og Havforskningsinstituttet må startes opp for bygging i Norge og ha mest mulig norsk innhold. I GIEK og Innovasjon Norge må få økte rammer. På noe lengre sikt må det legges til rette for en fornying av nærskipsfartsflåten og flytende havvind.

Mange kystsamfunn er avhengige av maritime hjørnesteinsbedrifter for sysselsetting og bosetting. Norge som nasjon vil kunne miste store eksportinntekter som er med på å finansiere velferdssamfunnet. Derfor trenger vi hjelp til å komme igjennom Koronakrisen. og effekt på lengre sikt

Med hilsen LO- klubbene ved Larsnes Mek. Verksted ,Myklebust Verft, Kleven Verft, Ulstein Verft, Brunvoll Volda, Fiskerstrand verft, Kongsberg Maritime CM: Ulsteinvik, Brattvåg og Longva og LO-klubbene i Vard Group AS: Vard Langsten, Vard Brattvåg, Vard Søviknes, Vard Elektro, Vard Accommodation, VardPiping