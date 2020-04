Blir omringet av utvidet gravsted

Lesarbrev

Det er trist å se at kommunen enda ikke har lagt fra seg planene om å bruke osnesflata til utvidelse av gravstedet på Osneset. Dette betyr at vi som har boliger på Oshaugen blir mer eller mindre omringet av gravsted. Det blir ikke akkurat den hyggligste utsikten kan man si, og for min del vil man se gravstedet nesten uansett hvilket vindu man kikker ut av. Det vil føles som en forringelse av verdien på eiendommen, og rent teknisk er det vanskelig å se for seg at det ikke vil bli nettopp det. Gressklipperne går fra tidlig morgen over halve året, og ved begravelser vil man også måtte ta hensyn, og i praksis sette utvendige gjøremål rundt husene på pause. Ikke verdens undergang kanskje, men det vil jo øke i hyppighet når Osneset skal være eneste gravsted i hele kommunen fremover.

Det er også litt vanskelig å se for seg at problemstillingen rundt begravelser som gjennomføres samtidig som badestranden er proppfull av besøkende, ikke vil øke i omfang ved en utvidelse. De som har opplevd dette vet at det blir fullstendig kaos på slike dager, og helt sikkert en tilleggsbelastning for de sørgende. Selv ved vesentlig utvidelse av parkeringsplassen vil dette være et problem. I andre enden av osnesflata har man også hovedveien til Flø, og biltrafikken der blir iallfall en vesentlig forstyrrelse ift begravelser når den delen av arealet skal brukes.

Nei gravsteder passer bedre i roligere omgivelser, der begravelser kan foregå uforstyrret, og man kan få litt sjelelig ro når man besøker minnesmerkene til sine nærmeste. Det virker som om flere i kommunen har kommet inn i et fastlåst tankemønster der en innbiller seg at gravstedet MÅ ligge i sentrum, og derfor ikke evner å vurdere noe annet. Nei, et gravsted MÅ ikke ligge i sentrum! Det som er nærme for noen, er langt unna for andre, og sånn vil det alltid være uansett hvor plasseringen er. Anlegg gravlund midt opp på Eidet, der en har plenty av areal, enkel tilkomst, og slipper arkeologisk utgraving. En gravlund her kan også eventuelt deles med Hareid. Og Folkehøyskolen er egnet for minnestunder. Vi naboene på Oshaugen ber kommunestyret tenke seg om, for vi vil ikke ha dette så nærme!

Øyvind Hofseth