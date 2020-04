Evakuer borna i flyktningleiren Moria

Lesarbrev

Vi lever i ei heilt spesiell tid. Koronakrisa som skakar ei heil verd, gjer at mange no kjenner på ei uvisse ein ikkje har kjent på tidlegare. Men krisetid, er også ei tid for solidaritet.

I flyktningleiren Moria i Hellas bor det 20.000 menneske. Flyktningane manglar mat, tilgang på reint vatn, tak over hovudet, sanitæranlegg, helsehjelp og medisin, klede og sko og skulegang. Hjelpearbeidarar som har vore i leiren rapporterer om tilhøve som er så umenneskelege, at det nesten er umogleg å førestille seg korleis livet er for dei 7.500 borna som veks opp der.

Vi kan ikkje akseptere den menneskelege tragedien som utspelar seg på øya Lesvos i Hellas. Moria er ein mottaksstad med kapasitet på 3.000 menneske. No er talet høgare enn 20.000. Sidan det er ein mottaksstad, blir det ikkje gitt meir enn det aller mest nødvendige av mat og husly. Ungar får ikkje skulegang, der er knapt helsetenester og nesten alt som blir gitt, blir gitt av frivillige. Dette fører til at hjelpeorganisasjonane har problem, og mange har vorte tvungen til å avgrense aktiviteten av omsyn til manglande tryggleik.

No kan marerittet, som Moria er, ende opp i ei humanitær katastrofe. Kva vil skje når koronaviruset får breie seg i ein leir der 20.000 menneske deler på plassen berekna til 3.000? Smittevern er umogleg, når der ikkje finst nok såpe og vatn, 200 personar deler på kvart toalett, og der er mange sjuke og mange med dårleg helse.

Det er no vi må vise kva vi som nasjon er skapt av, og vise solidaritet med born som lever i ufatteleg naud. Vi må handle medan det enno er tid. Det handlar om medmenneskelegheit, ikkje partipolitikk. Ein trygg evakuering av Moria-leiren er mogleg å gjennomføre utan ekstra risiko for folkehelsa i europeiske land. No ber Tyskland EU om å ta imot 1500 born. Tyskland vil ta sin del. Det må Noreg også gjere. Det er ingen grunn til at Noreg skal sitje og vente. Det Hellas og FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) no ber om, er å evakuere born og sårbare frå leirene. Det må vi ta på største alvor. SV har gjentatte gonger utfordra regjeringa på å gjere meir for å avhjelpe situasjonen. Regjeringas svar har vert, at vi må jobbe for ein langsiktig europeisk løysning og få alle land i Europa med. Det er det ingen som er ueinig i. Men det er ingen motsetning mellom det og å avhjelpe situasjonen, og lindre akutt nød no.

Fleire norske kommunar har sagt seg villige til å ta imot fleire flyktningar, viss dei blir spurt om det. Ulstein kommune har tidlegare vist, at vi har god kompetanse på mottak og integrering av flyktningar. Viss regjeringa er villig til å følgje FNs råd og ta imot einslege mindreårige, meiner eg at Ulstein kommune bør stille opp.