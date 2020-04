Lesarbrev

Ulstein Kommune er heimplassen vår og vi skal leve so kort og vere daude so veldig lenge, for å bruke eit sitat frå ein mann eg respekterer mykje. So får kvar einskild av lesarane gjere seg opp ei meining om kva som er viktig når ein lever og når ein er daud.

Når eg les den vaklande behandlinga frå Ulstein Formannskap, og den intense stirrigheita frå både administrasjon og fylke, so lengtar eg veldig tilbake til den tida Erik Håkonsholm og Kjell Rud hersa rundt i Kommunestyre og Formannskap med sine fantastiske visjonar og ditto handlekraft. Desse karane tok ikkje nei for eit nei, og dei hadde storslagne planar for kommuna vår, og kreativiteten og gjennomslagskrafta deira fekk næring i staden for tyn, når lokal administrasjon og miljøskada heiltidspolitikarar frå fylke og stat leita fram sandsekkane sine og demde opp med gråsprengt paragrafrytteri og meiningslaus handheving av eldegamalt lovverk.

Sidan Oshaugflata vart omsøkt som sentrumsfelt for levande, so har det gått snart 10 år med vaklevoren leik, frå både administrasjon og politikarar, der det har vore veksla mellom positivitet og negativitet på ein slik måte at både lek og lærd til tider må ynskje seg tryllestøvet til Gandolf for å greie fylgje med i svingane.

No MÅ medlemane i Ulstein Kommunestyre VAKNE, og gi Ulstein Kommune det som Ulstein Kommune treng, for å fortsette den fantastiske reisa, som ingen andre Kommuner rundt oss har greidd å fylgje oss i. Vi framstår som eit gullkorn mellom gråstein, skal vi tru dei tilreisande som vitjar regionen vår.

Det er so veldig enkelt dette. Vi må bestemme oss for det alternativet som gjer Ulstein Kommune attraktivt. Og det er tilgong på gode busetnader for framtida. Langt ned på lista kjem gravplassar, og eg har lese meg opp på lovverket kring gravplassar, og det er so haugammalt og utgått på dato, at det burde vere ei skam for ein oppegåande politikar, i det heile å referere til denne lapskausen av eit lovverk, som ser ut som det er er ført til pennen av sjølvopptekne, daudeferdige byråkratar, og godkjent på eit sommarmøte i Stortinget.

Verda er i rivande utvikling, og vi må også rullere korleis vi på ein respektfull måte skal behandle våre døde, men at det skal innebere at ein av dei finaste utstillingsplassane for Ulstein sentrum skal bandleggast til gravplass, det er feil bruk av ressursar. Innst inne i hjarta våre, so ynskjer vi alle eit levande sentrum i den fine kommuna vår. So la oss gå for det, gode Kommunestyre. Alt godt startar med ein draum.





Venleg helsing

Inge Eidem