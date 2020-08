Lesarbrev

Alle kjende på ei intens glede den 8. mai for vel 75 år sidan, fem år med terror var over. Dei fleste tidsvitna som var med i krigen er borte. Eg har møtt nokre av dei, og dei hadde heilt ulike historier å fortelje. Nokre ville fortelje litt, andre heldt tilbake, og nokre sa rett ut at dei ikkje orka å fortelje. Men alle hadde likevel ein felles bodskap: Dei oppmoda oss på det sterkaste om å ikkje gløyme, og i det ligg det sjølvsagt ei plikt til å fortelje historiene deira vidare.

Ragnar Ulstein var eit slikt tidsvitne og han etterlet seg ein stor og viktig litterær arv, som er eit godt utgangpunkt for formidling. Boka «Lagunen og stormen - Ulstein - bygd i Europa 1940-45» er eit storverk. Boka handlar om folk og hendingar i Ulstein under krigen, og om folk frå Ulstein sine ulike roller ute i krigen.

Eg tykkjer det er bra at ungdomen samlar inn pengar slik at dei kan vitje blant anna konsentrasjonsleiren i Auschwitz, for å lære om den groteske jødeutryddinga.

Men det kan tenkast at ungdomen også kan ha interesse av å setje seg nærare inn i vår lokale krigshistorie. Krigshistoria til Ulstein er svært dramatisk, og veldig mange risikerte livet gjennom heile krigen.

John Osnes sa i eit radiointervju for kort tid sidan et dei var heldige i Ulstein, det var berre ein kjent nazist i området og få angjevarar. -Ulsteinvik kunne fort ha blitt eit nytt Telavåg, sa Osnes. Telavåg vart som kjent jamna med jorda, og alle vaksne menn frå bygda vart sendt i konsentrasjonsleirar, der dei fleste døydde.

Måten å formidle på har endra seg mykje etter at digitale løysingar og sosiale media vart ein del av kvardagen vår. Digitale presentasjonar har i større grad overteke for den gode gamle boka, og alt skal vere litt kjappare og illustrert med bilde og korte videosnuttar. Det kan vi mislike, men det er uansett slik det har blitt, og det må vi ta omsyn til.

Skal vi greie å formidle den viktige historia om krigen til ungdomen, må vi møte dei på deira banehalvdel.

«Lagunen og stormen» er ei bok på over 400 sider, og kanskje kan vi ikkje forvente at 14-16 åringar les heile boka. Men boka kan vere utgangspunkt for eit elevprosjekt i ungdomsskulen i Ulstein. Då kan dei unge i lag, gå gjennom ulike historier i boka og lage ein digital presentasjon av det dei meiner bør forteljast. Det kan bli ein presentasjon som ungdomar andre stadar i landet fattar interesse for.

Boka eignar seg svært godt til eit slikt elevprosjekt, fordi det er mange ulike historier i boka, som kvar for seg står på eigne bein. I boka er det fleire historiske bilde ein kan bruke.

Ragnar Ulstein var ein glimrande historieforteljar, og vi har ei takknemleg oppgåve når vi skal formidle historiene vidare.

Knut Arne Høyvik