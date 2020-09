E39 gjennom Møre & Romsdal

Lesarbrev

Jan Berset og Helge Orten har hatt lesarinnlegg i Vikebladet den siste tida for å mane til samhald i håp om å realisere Nasjonal Transportplan i vårt område.

Politisk spel øydelegg for dei gode løysingane i samferdselssektoren, noko eg meiner er tilfelle når E39 framleis går over Nordfjordeid.

Vegsjefen i S&F var frå Nordfjordeid då Kvivsvegen skulle byggjast, og eit fantastisk prosjekt blei trenert i årevis. Han visste at kom Kvivsvegen var ikkje Nordfjordeid ein naturleg trase for E39.

Kvivsvegen er realisert, og med tunnel gjennom Utvikfjellet hadde Lote-Anda og Folkestad-Volda vore historie på E39 for fleire år sidan.

No er det i M&R vi er vitne til eit taktisk spel for å få realisert eit traseval for E39 som fleire og fleire er tvilande til.

Møreaksen har sitt opphav i eit ønskje om fastlandssamband for øyane utafor Molde, og med Orten sentralt plassert i Oslo blei det gjort ei kopling til E39 for å få pengar og raskare gjennomføring.

Mandatet i 2012, då Vegvesenet analyserte Møreaksen, tok ikkje med begge dei store sambanda over Romsdalsfjorden.

Orten ønskjer ikkje noko ny utgreiing, og skuldar på at vi taper tid og prioritering.

Europavegane er primært for trafikk som fraktar gods og folk mellom regionane i landet, og dersom vi tonar ned lokale ønskje er alle andre faktorar i favør av Romsdalsaksen.

E39 blir kortare, går utanom Molde sentrum, avløyser 2 store ferjesamband, er sikrare og billegare.

Romsdalsaksen har ei hengebru på 500 m, mot Møreaksen sitt spenn på 1600 m.

Romsdalsaksen går i dagen med flytebru, som kan brukast av dei som går og syklar.

Undersjøiske tunnelar betyr store utfordringar for tungtransport, og er ein risikofaktor.

Romsdalsaksen avløyser også ferja Sølsnes-Åfarnes, då ingen stiller seg i ferjekø når det er raskare over den nye flytebrua når ein skal til Åndalsnes og vidare til E6 ved Dombås.

Hafast er eit endå meir håplaust prosjekt, då ein i dette tilfellet ikkje veit korleis kryssinga av Storfjorden skal gjerast, reint teknisk.

Tunnel med dobbelt løp på djupner det her er snakk om er problematisk, både på grunn av sikkerheit og pris.

Hengebru er også nærast umogeleg, då det er snakk om eit spenn 50% lengre enn verdas lengste hengebru.

Flytebru kan neppe brukast p.g.a. store dønningar.

Støtte i botnen med noko som liknar oljeinstallasjonane har vore lansert, og på Troll-feltet er det 300 m djupt. Kva vil då ein eller fleire konstruksjonar ned til 400 m koste?

Ein realistisk måte å krysse Storfjorden på er med flytebru, då Vegvesenet meiner flytebru kan brukast over Bjørnefjorden, som er den lengste av alle fjordkryssingane.

Problemet med dønning gjer at flytebrua ikkje kan ligge lengre ute enn Festøy.

Det er tale om enorme pengesummar, og realiteten er at politikarane i M&R brukar taktikk for å presse gjennom vegprosjekt som nermar seg 100 mrd.

Blir Hafast realisert sparer vi på Søre Sunnmøre rundt 20 min. til Ålesund, dersom vi tek utgangspunkt i Garneskrysset, bru Berknes-Rjånes og flytebru frå Festøy.

Gjennomgangstrafikken på E39 får 10 km lengre veg med Hafast, så kanskje det er med god grunn dei med det overordna ansvaret ønskjer meir tid.

Jan Berset sitt argument om å stå samla høyrest rett ut, men dersom taktisk spel står mot sunn fornuft kan taktikken fort bli «Ris til eigen bak» ved at andre delar av landet nektar å godta pengebruken.

Vegprosjekta som er realiserte så langt har hatt stor tilslutning, men Møreaksen og Hafast har ikkje den same breie tilslutninga.

Tunnelen gjennom Utvikfjellet og ein ny tunnel på Strynefjellsvegen er vegprosjekt det ikkje er stor strid om, så kanskje det er desse prosjekta vi bør bruke kreftene på dei næraste åra.

Ånund Ottesen, Ulsteinvik

