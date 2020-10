Lesarbrev

Er det egoistisk å støtte det som er næringsverksemd, kulturliv, idrett, fotball med meir, lokalt i vår eiga kommune?

Slik det er no så treng alt av næringsliv, og frivillig verksemd, all den støtte vi kan gi.

Eg vil oppfordre: Handl lokalt, bruk dei tilboda som finst lokalt. Det kan være butikkar av ymse slag, frisørar, trykkeri, kyrkjer, ja kva det skal være.

Eg høyrde ein song ein gong, som var om lag slik: «Når vi alle trekker saman, då lukkelege vi blir. … Når vi alle trekker saman, då sterkare vi blir»

Sjølvsagt skal vi fylgje smittevernsreglane, og halde avstand til kvarandre fysisk. Men no er det viktig å stå nært saman for at næringslivet, kulturtilbod med meir skal overleve denne dobbelkrisa ,- korona og det store prisfallet på oljen.

Dess flinkare vi er til å ta vare på det vi har av tilbod i vårt fellesskap her i Ulstein kommune og i nabokommunane, dess større moglegheit har vi til å behalde mangfaldet etter at krisa er over.

Eg har til dags dato aldri vore på Moa i Ålesund for å handle. Til no har vi stort sett kunne handle det vi har bruk for i eiga kommune.

Som nemnt tek vi no vare på det vi har, og brukar lokale tilbod, så bergar vi våre tilbod og lokale arbeidsplassar. Til betre vi lokalt kan kome ut av krisa, til meir kan vi være i stand til å hjelpe andre, utanfor vår eiga kommune,- og gjerne folk i andre land. Der dei treng hjelp.

Patriot? Egoist?

Heia Hødd! Eg heiar på alle som prøver å halde næringslivet, kyrkjer, kulturliv og andre aktivitetar i gang.

Uansett så trur eg det er rett slik,- det er no vi bør handle lokalt.

Agnar Dag Ulstein

-

Noko du er engasjert i? Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no