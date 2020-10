Utvikling av Ulsteinvik sentrum

Lesarbrev





Utviklinga av Ulsteinvik sentrum bør ta utgangspunkt i dei naturgitte forholda i Ulsteinvik og i vedtatte planer for byen.

Byen skal vere eit regionsenter.

Ulstein skal legge til rette for turisme.

Ulsteinvik ligg med ei avgrensa flate mot sjøen og eit amfi rundt Lygnavika. For dei som bor her er luft og utsikt sentrale bukvalitetar. Med høghus og blokkprega busetnad på deler av den flate sentrumsdelen må ein i størst muleg grad ta hensyn til dette når det gjeldt plassering og utforming av bygga i sentrum. Dei foreslåtte store firkanta husa med stengde byrom er ikkje i tråd med eit slikt syn.

Skal Ulsteinvik ha funksjon som regionsenter må ein ha nok parkeringsplassar for dei frå regionen

som ønskjer å bruke sentrumsfunksjonane i Ulsteinvik. Bruk av offentleg kommunikasjon eller sykkel vil nok ikkje ha særleg stor «regionsentereffekt!»

Nærleiken til sjøen og øyriket utanfor fører til at båtliv er sentralt for mange som bur i Ulsteinvik. Her er både eit aktivt småbåtlag og ei aktiv seilforening. Vår, sommar og tidleg haust er her ofte besøk av seilbåtar og andre mindre båtar. Desse finn plass ved gjestebryggene i småbåthamna, ved Geileneset og ved hotellet. Dei små «innhuka» i sjøfronten her verkar inviterande på sjøfarande gjester. Saman med nær tilgang til fjellområda og gode turvegar vil dette kunne vere viktige faktorar for kommunens satsing på turisme. Mange med fritidsbåtar kombinerer ofte korte og lengre båtturar med turgåing i fjella der dei ligg. Forslaga til sentrumsutvikling rår til å stenge desse innhuka med lave bruer og å redusere størrelsen på småbåthamna for å skape ein «leikedam» for utprøving av modellbåtar. Slik utprøving ligg det nok bedre til rette for å gjennomføre på Osnessanden. (Med ei så flott sandstrand nær sentrum bør ein kanskje, i samarbeid med grunneigarane, legge til rette for å bruke stranda meir bevisst i turistsamanheng.)

Å lage Sjøgata om til gå/miljøgate og å plassere bustader mellom Sjøsida og gata, og på parkeringsområdet for hotellet vitnar om at arkitektkontora er lite kjende med sentrale funksjonar i Ulsteinvik.

I svært mange mindre og større byar finn ein «byen si sjel» i gamlebyen. Når ein skal lage planar for nye deler av Ulsteinvik er det viktig å bevare mest muleg av dei opprinnelege bustadane slik at vi også får ein historisk «gamleby». Med eit så tett sentrum bør arkitekturen på dei nye husa skape harmoni med omliggande busetnad.

Ein «trehundremetersby» med omliggande småhusbustader vil neppe invitere til at foreldre med barn buset seg i blokkleiligheiter i sentrum. Desse vil nok finne bustadane sine i småhusbustadar i amfiet. Her bør ein også plassere barnehagane slik at det er nærleik til større leikeområde og til turaktivitet i utmarka.

Ulstein har god erfaring med omsorgsbustader i sentrum. Det er kort avstand mellom basane for omsorgstenestesa og kort veg frå bustadane til treffstadane i sentrum.

Sjukeheimen på Alvehagen er utforma slik at romma har tilgang direkte til terrenget utanfor. Dette fører til at sjukeheimen ikkje har institusjonspreg. Flytting av sjukeheimen til ei blokk i sentrum vil fort skape institusjonepreg i staden for «bustadpreg». Kansje bør ein bevare bustadpreget på sjukeheimen ved å ha sjukeheimen her, men bedre tilkomsten til sentrum med ein god gangveg frå Amfi til Alvehaugen.

Torbjørn Måseide

