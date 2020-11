Til Ulsteinvik (og omegn)

Lesarbrev

Hei! Mitt navn er Alexander Bergseth Borgen og jeg er legestudent på mitt 6. og siste år ved NTNU. I løpet av dette siste året, sendes Trondheimstudentene ut på 6 ukers allmennlegepraksis i området som omfavnes av «Helse Midtnorge»(Trøndelag & Møre og Romsdal). Da jeg bestemte meg for praksis på Ulstein Legesenter, hadde jeg ikke de store forventningene til området. Jeg hadde året tidligere besøkt en god studievenninne av meg på Haramsøy og var blitt nokså begeistret for øya, men ble anbefalt Ulsteinvik av en kjær sunnmøring som dessverre ikke lenger er med oss. Valget var tatt og jeg googlet febrilsk. Å google bilder av området bør anses som en klassisk nybegynnerfeil, for da jeg kom hit forstod jeg hvor mye vakrere området virkelig er. Noen av dere Ulsteinvikere hever på øyenbrynene når jeg forteller dere at jeg bor i Gjerdsvika på Gurskøy. Men bare strekningen herfra til Moldtustranda er vel verdt det.

Her ute i Gjerdsvika, er det en ting som slår meg. Så å si alle gangene jeg har pratet med Gjerdsvikere, har det blitt fine samtaler. Slikt er nytt (og litt fremmed) for en Askerbøring som meg selv. Om det er en ting som har gått igjen i samtalene, så er det at dugnadsånden her står sterkt. Halve moloen er dugnadsarbeid og det samme gjelder for Adolfbuda. Som den foto og filminteresserte jeg er, søkte jeg opp Gjerdsvika på Youtube, og jeg ble lamslått. Ikke av alle de råflotte naturbildene (som det er alt for få av), men av den siste store Gjerdsviksdugnaden som er meg bekjent. Et uventet lyspunkt i dette annus horribilis: #4GtilGjerdsvika.

#4GtilGjerdsvika var en kampanje som fant sted fra 2015 til 2016 og var arrangert av Telenor. Små samfunn som enda ikke hadde fått 4G-dekning, skulle konkurrere mot hverandre for å få like bra mobildekning som resten av landet. Dette ble gjort gjennom sang, korsang, flashmob på coopen, trompetsolo, 4G-vegen (en helt egen bro) og mye mer. Seriøst, sjekk det ut. Selv Knut Nærum engasjerte seg(!). Telenor var overbevist og i 2016 fikk Gjerdsvika 4G.

Glede er vanskelig å måle, men kampanjen har gitt meg mye av det. Etter å ha tilbrakt 5 uker med daglig pendling mellom Ulsteinvik og Gjerdsvika, er det mange tanker som sitter igjen. Den dugnadsånden som lever i bygden med 372 innbyggere (2012) på Gurskøy, hadde jeg nok ikke funnet i Asker og omegn. Klart, dugnad er noe erkenorsk og alle i dette vakre og vide landet har nok kjent på dugnadsånden i større eller mindre grad, spesielt i år. Men alt jeg har vært borti, blekner i sammenlikning med Gjerdsvika. Det er kanskje klisjé at den tilflyttede til et nytt og (for meg) eksotisk sted langt hjemmefra, tar til seg lokale skikker. Men her er jeg altså, klar for å gjøre min del.

Det er frustrerende å kun skulle være her i under en uke til, før livet i Trondheim nok en gang kaller. Det er så mye jeg gjerne skulle ha gjort, som å være mer på legevakt om kvelden eller være med enda en tur til på helsestasjonen. Kanskje gå en siste tur på Gjøna eller sjekke ut en av de 1000 andre minst like fine turene som jeg har blitt anbefalt gjennom den siste måneden. Jeg hører at Runde er en fin øy å utforske.

Har jeg rukket å gå lei? Ikke sjans.

Er det dog en ting jeg ønsker å gjøre, så er det at Gjerdsvika skal få slippe å måtte vente alt for lenge i forhold til resten av landet når vi oppgraderer til 5G. Skal jeg starte en kampanje nå i den siste uka her? Nei. Skal jeg bygge en bro fra scratch og kalle den 5G-vegen? Nei. Men jeg tror at det ikke skader å være tidlig ute. Telenor - om du leser dette, så gjør det ikke om dere legger Gjerdsvika litt lenger opp på lista. Og mens vi er i gang; Volda sjukehus. Det er en viss fare for at dere får en LIS 1-søknad fra meg en gang til våren.

Just saying.