Lesarbrev

Det er no akkurat 20 år sidan vi kunne glede oss over å opne Haddal nye skule, eit moderne bygg, som då kosta over 20 mill.

Ikkje så mange år etter kom første runde med skulenedlegging i Ulstein der enden på visa vart at Dimna, Flø og Eiksund skule vart lagde ned. Elevane vart fordelt på dei 4 attverande skulane

No skulle det verte ro rundt skulestrukturen i Ulstein, alle dei politiske partia gjekk inn for dette, og lova framfor siste val, i sine program at det ikkje skulle leggast ned skular i denne kommunestyreperioda.

No har pipa fått ein annan lyd, særskilt frå FRP som i budsjettarbeidet frontar nedlegging av Ulstein og Haddal skule. So mykje var dei lovnadane verde.

I Haddal blei det jobba svært aktivt for at vi skulle få bygt ny skule, og med dertil integrert grendahus. Dette huser i dag all kulturell aktivitet i bygda.

Bygda skaut inn fleire millionar i tillegg til stor dugnadinnsats for å få realisert draumen om eit samlingspunkt for heile bygda, i trygg forvissing om at vi kunne lite på kommuna som samarbeidspartnar. Vi stola på at kommuna hadde langsiktige planar ved å satse på ny skule i Haddal.

Dette viser seg igjen å slå sprekker, stadig må vi leve med trugsmål om nedlegging for å spare pengar.

Dersom skulen vert lagt ned, vil det ikkje berre gå utover læresituasjonen og oppvekstmiljøet til borna våre, men kan og på sikt lamme all annan kulturell aktivitet i bygda. Grendahuset dekker i dag rombehovet for korpset, danseklubben, idrettslaget og saniteten pluss at det er arena for konfirmasjonar, bryllaup og åremålsdagar.

Haddal har eit svært oppegåande musikkorps som vi er stolte av, og som no også har fleire musikantar frå Eiksund. Dersom elevane vert sende til andre skular i kommuna trur eg det vert svært vanskelig å oppretthalde dette tilbodet.

Haddal IL brukar også salen festar og til trening for aldersbestemt trening og oldboys vinterhalvåret

Haddal grendahuslag ser seg ikkje i stand til å drifte eit slikt stort og avansert bygg på fleire tusen kvadratmeter med eit avansert datastyrt varme og ventilasjonsanlegg. Ytre og indre vedlikehold, tilsyn med alarmanlegg personheis, reinhold og brøyting med meir.

Dersom aktiviteten skal holde fram i bygda er vi avhengige av ein skriftlig avtale med kommuna om at dei vil dekke desse utgiftene i framtida, dette gjeld blant anna grunnvarmen i bygget som i dag ligg på 18 grader, der vi sjølve kan heve temperaturen til 22 i dei timane vi treng det til våre aktivitetar.

Haddal er i ein særskild situasjon. Vi har hatt eit velfungerande samarbeid med kommuna, der vi satsa alt på bygging av grendahus i lag med skulen. Vi kunne då ikkje sjå føre oss at skulen igjen skulle trugast med nedlegging etter so kort tid. Vi håper politikarane brukar fornufta og opprettheld skulane både i Haddal og på Ulstein.

PS. Er det i budsjettet teke med utgiftene til utbetring av Hasund og Ulsteinvik skular, pluss drift og vedlikehald av eit tomt bygg i Haddal til anslagsvis 50 mill, dersom det skulle byggast i dag. Dette skriv eg som leiar i Haddal grendahuslag, for å synleggjere kva det vil ha å seie for kulturaktivtetane i bygda, dersom vi misser skulen og dermed på sikt også grendahuset. Blir dette borte mister vi samlingsstaden vår, noko som vil føre til ei rasering av kulturlivet i Haddal.

Terje Haddal

Leiar i Haddal grendahuslag