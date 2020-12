Nei til endring av Hadartun

Lesarbrev

Det er mange i Hareid som i desse dagar brukar sterke ord om sine politikarar. Men valkampen og programma deira i friskt minne – der det var lovnader om «gull og grøne skogar», berre dei valde den rette fargen. Og i god tru gjekk folk til urnene og stolte sjølvsagt på at valet deira skulle gje vidare trivsel i Hareid – berre dei fekk sleppe til.

Og så slapp dei til – nokre med erfaring og andre heilt nye i sessen.

Konstitueringa viste at den som vann valet ikkje slapp til som ordførar – det gjævaste vervet gjekk til – ja alle veit kven det er.

Ja, rett skal vere rett, det nye kommunestyret tok over eit bu der fleire store prosjekt var i arbeid. Alt sett i gang i Anders si tid: Helsehus, idrettshall og ikkje å forgløyme fornying av rådhuset og Kjøpmannsgata. Alle gode tiltak, men det kosta, og det visste Anders, men det kom visst brått på for den nye leiinga.

Og så står dei no framfor sitt første budsjett, tause og fantasilause.

Kva gjer vi no? Nybegynnarar både i administrasjonen og i det politiske. Og med eit velmeinande og hjelpelaust mannskap.

Eit lyst hovud dukka opp, nytilsett og klar til å gripe fatt i dei svakaste av dei svake. Dei du finn på sjukeheimen vår.

I eit tun – Hadartun – er midlar å hente – berre vi får kutta bort dei dyraste (og sjukaste).

Hadartun som i noverande form har fungert i ca. 30 år, og vore eit utstillingsvindauge som har vore beundra og rosa av svært mange. Så skal her altså brått kome ny leiing, som saman med urøynde politikarar og administratorar finn ut at her er det pengar å hente.

Og dei som ligg i sengene har sjølvsagt ikkje krefter til å protestere, men heldigvis ser dei som har ein arbeidsplass der galskapen som er i ferd med å skje, som alle andre i Hareid som har hatt glede og nytte av Hadartun.

Kjære kommunestyre:

1. Bruk vit. Lat Hadartun få arbeide vidare i den form det har i dag.

2. Tak ein gjennomgang av den samla administrasjonen, effektivisering og forenkling. Kanskje er der litt å spare (to rådmenn).

3. Sjå om det kan drivast litt «plukkfangst» i andre einingar og avdelingar.

4. Personleg er eg med på å heve eigedomsskatten, dersom det er direkte retta mot Hadartun.

5. Kutt i bruken av konsulentar. De finn same kompetanse blant dei alt tilsette.

Eg vel å tolke «orienteringa» frå Folkelista i Vikebladet Vestposten 4. desember i beste meining – sjølv om det var nokså tåkete.

Bygg vidare på Hadartun-modellen. Då er dykk på trygg grunn. Sjå bort frå det som passar for Giske kommune, og kommunaldirektøren i Hareid sin modell.

Lykke til med arbeidet, der finst sikkert også mange andre løysingar for å kome seg ut av denne «knipa», men det krevst vilje, mot og samarbeid. Og det forventar vi at dykk har, sjølv om det kan vere vanskelege val.

Einar Holm, Hareid