Ikkje legg ned skulen vår!

Lesarbrev

Sommaren 2016 flytta vi inn i eit hus som ligg like ved sida av skulen på Skeide. Ein av dei viktigaste grunnane til at vi valde å busetje oss på Skeide, var at vi ønskte at barna våre skulle få gå på Ulstein skule. No har vi ei jente som går i 4. klasse og ein gut som går i 2. klasse ved skulen. Veslebror på fire år vert skulegut hausten 2022.

Eit trygt skulemiljø

Å byrje på skulen er ein stor overgang for barn som er fem og seks år gamle. Alle foreldre ønskjer at barna deira skal få ein god skulestart og at barna skal kjenne seg trygge på skulen. For at elevane skal klare å lære, må dei kjenne seg trygge i skulemiljøet. Eg meiner at dette er eit svært viktig argument for å behalde Ulstein skule i staden for å gjere sentrumsskulen endå større. På Skeide har det lenge vore planar om eit nytt bustadfelt. No ser vi at infrastrukturen er i ferd med å kome på plass. Mange av dei som planlegg å byggje hus, har barn i barnehage eller skulealder. Eg trur forslaget om å leggje ned Ulstein skule kan føre til at dei som vurderer å etablere seg på Skeide, vert usikre på framtida. Eg håper inderleg at fleire barn skal få oppleve det trygge og svært gode læringsmiljøet som Ulstein skule tilbyr!

Kvalitet i opplæringa

Skuleåret 2019–2020 gjekk det 92 elevar ved Ulstein skule fordelte på sju trinn. Det gjev ein fin storleik på klassene, som igjen har ført til at lærarane ved skulen får tid og moglegheit til å sjå og følgje opp kvar enkelt elev. Relasjonen mellom lærar og elev er svært avgjerande for kvaliteten i opplæringa. Rundt Ulstein skule har vi også eit stort uteområde som inviterer til aktivitet både i skuletida og på fritida. Lærarane og dei tilsette ved SFO på Ulstein skule er flinke til å ta elevane med på turar i nærområdet. Det er kort veg til fjøra og til alle turstiane i området. Som foreldre har vi opplevd at det er svært verdifullt for barna våre å få lære medan dei er ute i naturen. Vi er redde for at dette er eitt av tilboda som forsvinn dersom barna våre må gå på skule og SFO i Ulsteinvik sentrum. Vi fryktar at dersom det vert fleire barn per vaksen, vil det gå ut over både tryggleikskjensla til elevane og kvaliteten i opplæringa.

Trygg skuleveg?

Ved Ulsteinvik barneskule var det 426 elevar skuleåret 2019–2020. Vi har fått høyre at skulen så vidt har plass til elevane som allereie går der. Kor stort er eigentleg dette nybygget med tanke på alle elevane som nokre har tenkt at det skal vere plass til? Og kva med det avgrensa uteområdet som er ved Ulsteinvik barneskule? Som foreldre har vi også fått høyre at det er kaotisk rundt Ulsteinvik barneskule om morgonane. Ein kan berre førestelle seg korleis det vert dersom alle elevane som no går ved Ulstein skule, også skal leverast i sentrum. Fleire foreldre vil naturlegvis følgje dei yngste barna både til og frå skule og SFO. Mange elevar går til Ulsteinvik barneskule i dag. Korleis vert situasjonen for alle desse barna dersom det vert endå meir trafikk rundt skuleområdet?

Valløfte

Før valet i 2019 intervjua Vikebladet Vestposten listetoppane i Ulstein kommune. Alle politikarane lova å halde på eksisterande skulestruktur i den komande perioden. Nokre av politikarane treng kanskje ei påminning på kva dei svara då?

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Knut Erik Engh (FrP) svarte dette:

«Ja, med dagens elevtal er det forsvarleg. Vi ønskjer busetting i heile kommunen, og difor har også kommunen bygd ut tomtefelt i alle skulekrinsar.»



Stian Lehman Scheide (H) svarte dette:

«Ja, det er viktig med levande krinsar i kommunen vår. (…) Vi må ein gong for alle, legge dødt spøkelset om nedlegging, for å sikre trygg framtid og vidare vekst i alle krinsane.»



Det vert svært spennande å sjå korleis Ulstein-politikarane vel å handle i kommunestyret den 17. desember.

Til slutt vil eg skrive at eg også tenkjer på foreldre som har barn som går, eller skal byrje på Haddal skule. Dei går nok rundt med den same klumpen i magen som mange foreldre ved Ulstein skule kjenner på i desse dagar. Ingen foreldre har lyst til å fortelje til barna sine at skulen deira skal leggjast ned. Dette er difor ei sterk oppmoding til alle politikarane i Ulstein kommune: La oss få behalde nærskulane våre!

Ingvild Myklebust Hovden