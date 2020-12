Sats på Haddal.!

Lesarbrev

Skulestrukturen i Ulstein er oppe til ny debatt. Det er administrasjonen som kjem med framlegg om å legge ned Haddal skule. Eg ser ingen grunn til å kritisere administrasjonen, som på mange måtar lever sitt eige liv i budsjettsamanheng. Deira oppgåve er å gi politikarane fleire innsparingsalternativ- det er faktisk jobben deira.

Men det er opp til politikarane å styre og prioritere. Bygderadio Vest arrangerte ein partileiardebatt før kommunevalet i 2019. Ein debatt eg fekk gleda av å leie, og når eg seier glede er det fordi eg har eit veldig godt inntrykk av det politiske miljøet i Ulstein. Under den debatten var det tverrpolitisk semje om å ikkje røyve skulestrukturen i Ulstein i inneverande periode. Meir enn ei periode kan ikkje nokon politikar love noko, rett og slett fordi dei ikkje veit om dei vert attvalde i neste periode. Både i lokalavisa og mellom kvinne og mann i bygda har det vore diskusjonar om kvifor dei flotte tomtene som er klare til bygging i Haddal, ikkje er selde. Det er liten tvil om at det har ein del med den generelle utviklinga i arbeidsmarknaden å gjere. Men det har også med nærleik til skule og barnehage å gjere. Å tru at tomter som ligg eit steinkast frå ei nedleggingstruga skule står øvst på lista til unge folk som skal etablere seg i kommunen, er vel å vere i overkant optimistisk. Ulstein kommune marknadsfører tomtene i Haddal slik på si eiga heimeside: Sitat: «Haddal byr på flott natur, eit triveleg nærmiljø og kort veg til arbeidsmarknaden på heile Søre Sunnmøre. I Haddal har du sjøen og fjella tett innpå deg. Her er både barneskule og barnehage .( mi understreking) Frå Haddal er det knappe 10 minutt å køyre til Ulsteinvik. Til Volda, Ørsta, Fosnavåg eller Larsnes brukar du berre 20–25 minutt» sitat slutt

Ulstein kommune har vore flinke til å legge til rette for bustadbygging, og det er det som er potensielle inntekter for kommunen i framtida. Då må politikarane syte for ein balanse mellom innsparing og utsikt til framtidige inntekter ved at folk buset seg i kommunen. Haddal er eit glimrande alternativ med flotte tomter og moglegheiter for nausttomter- og eit godt liv i ei levande bygd.

For politikarane og administrasjonen i Ulstein er det lett å sjå utgiftssida, men som Gro Harlem Brundtland sa ein gong: «Alt heng saman med alt»

Sats på Haddal.!

Knut Arne Høyvik, Haddal