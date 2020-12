Hald lovnaden om å ikkje leggje ned skulen vår

Lesarbrev

La oss starte med å minne dykk politikarar om at de gjekk til val for å ikkje endre skulestrukturen. Vi bed dykk difor om å halde lovnaden om å ikkje leggje ned skulen vår. Ulstein skule har eit godt skule- og læringsmiljø, og er eit samlingspunkt for born og vaksne. Den er godt plassert med eit stort uteområde med korte avstandar for utflukter til både skog, fjell og fjøre.

FAU ved Ulstein skule ser det som ein stor ulempe for heile Ulsteinsamfunnet om sentrumsskulen blir mykje større enn den er i dag. Vi slår eit slag for småskulane og dei fordelane vi meiner det er ved å behalde desse. Færre elevar i klassene er med på å skape eit godt og trygt klassemiljø, og som igjen gjev grunnlag for eit godt læringsmiljø. Vi tenkjer også at elevar på mindre skular i større grad skaper vennskap på tvers av klassetrinna, noko vi igjen meiner aukar vilkåra for sosial læring.

Korleis vil det så bli for Ulsteinelevane ved overflytting til Ulsteinvik barneskule når elevane kan risikere å bli fordelt utover abc-klasser for kvart trinn? Når det trygge klassemiljøet blir brutt opp og elevane mistar si tilhøyrsle? Blir det aldri slutt på at «utkantskulene» skal kome i søkjelyset til kommuna kvar gong kommuna har sett seg i økonomisk uføre? Utkantane har ikkje akkurat blitt prioritert dei siste åra, meiner vi.

I følgje «Skulebehovsplanen 2016-2030» utarbeida av Norconsult, vil utbyggjing av det nye byggjefeltet på Skeide med 100 bustadar i snitt føre til 5 ekstra elevar per trinn, eller om lag 35 elevar per år når bustadfeltet er utbygd. Dette vil altså auke elevtalet ved Ulstein skulekrins betrakteleg.

Korleis vil det gå med tomtesalet på Skeide om dykk vel å leggje ned Ulstein skule?

For barnefamiliar som ynskjer å busetje seg på Skeide, vil Ulstein skule vere eit viktig trekkplaster. Det vil vere attraktivt med kort avstand til skulen og ein trygg skuleveg. Om Ulstein skule blir lagt ned kan det sjølvsagt bli vanskelegare for Ulstein Kommune å få solgt tomter. Med ein førebels kostnadsramme på 82,7 millionar i etablering av nytt byggjefelt, korleis vil desse kostnadane bli dekte om tomtene ikkje blir solgt? Dersom kommunen verkeleg ynskjer å få folk til å kjøpe tomter på Skeide, må politikarane samrøystes frede Ulstein skule for ei lang periode.

Det er altså heilt uforståeleg at kommuna gjer klart eit nytt byggjefelt i skulekrinsen – for samtidig å føreslå å leggje ned skulen.

For skuelåret 2020/21 er talet på elevar ved Ulsteinvik barneskule (heretter omtalt som UBS) 419 elevar, medan Ulstein skule tel 81 elevar. Til saman blir det 500 elevar. I høve ein artikkel frå Vikebladet 8.mai 2019 kjem det fram at etter nybyggjet til UBS er ferdigstilt vil skulen vere dimensjonert for 525 elevar (det vil seie 25 elevar i kvar klasse), og ein maksimal kapasitet på 588 elevar (28 elevar i kvar klasse). I artikkelen blir det også vist til «Skulebehovsplanen for 2016 til 2020» som viser at UBS åleine kan få over 500 elevar i periodar. I møtet artikkelen referer frå, kom det også spørsmål om nybygget til UBS er stort nok. Kva om elevtalet stig endå meir. Til det svarer dåverande rektor, Vegard Gurskevik, at skulen no er dimensjonert for tre klasser på kvart trinn. Dei vil også klare nokre trinn med fire klasser, men han meiner det er grenser for kor stor ein skule bør bli ut frå pedagogiske omsyn. Gitt forventa elevvekst viser altså tala at ei flytting av elevar frå Ulstein skule til UBS er ei svært kortsiktig løysing, og UBS vil ha sprengt kapasitet i løpet av 10-15 år. Vi vil oppmode politikarane i Ulstein kommune om å satse meir på småskulane, då desse kan «lette trykket» på UBS som i framtida kan bli for stort.

Kva for komande ringverknadar for folkehelsa og miljøet vil det ha om elevar fra Ulstein skulekrins må gå på UBS? Dei fleste elevane vil bli køyrde til skulen pga. lang og utrygg skuleveg. Det fører til ytterlegare belastning på ein allereie pressa infrastruktur ved levering av born til både UBS og Ungdomsskulen. Elevane har sjølvsagt moglegheita for å ta buss, men dette er noko dei fleste elevane ikkje får dekt då dei ikkje har rett til gratis skuleskyss. Dermed blir det ein meirkostnad for foreldra, og det kan igjen føre til at foreldra vel å køyre borna sine.

Eit siste punkt som er viktig å tenkje på; ei auke i eigedomsskatten kan justerast ned igjen, medan ei nedlegging av ein skule er endeleg. Har ein nedlagt skule nokon gong blitt opna opp igjen?





Med venleg helsing,

FAU ved Ulstein skule





