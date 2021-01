Quo vadis Ulstein?

Lesarbrev

Sentrumsutvikling har lenge hatt høg prioritet i Ulstein kommune. Ulsteinvik har utvikla seg positivt og er det ubestridde sentrum, i alle høve på Ytre Søre. Det er også det senteret som har størst utviklingspotensial, ikkje minst pga si geografiske plassering. Føresetnaden er at potensialet vert utnytta, ikkje minst, av dei som har mynde og ansvar for det.

I den seinare tid kan det diverre sjå ut som det har glippa for Ulstein kommune når det gjeld å ta vare på og utvikle viktige sentrumsfunksjonar.

Først reiste NAV, så tannklinikken, så brannvernet og nå kanskje lensmannskontoret/politiet. Dette er tap av viktige og nødvendige kjernefunksjonar som kunne bygge opp under ein småby, som eg trudde hadde ambisjonar om å vekse ved å vere attraktiv for besøkande og ikkje minst for nye innbyggarar.

Ulstein kommune treng elles sårt til alternative og trygge arbeidsplassar, ikkje minst med dei utfordringar verftsindustrien nå har.

Det er sjølvsagt viktig med butikkar, husvære og fine planar, men det er ikkje nok for å sikre vekst og utvikling. Der må vere eit godt tilbod av varierte og spesialiserte tenester som gjer at folk frå distriktet, jo større jo betre, søkjer til sentrum.

Om plasseringa av nokon av dei nemnde institusjonane/etatane er resultat av hestehandlar, er det vanskeleg å få auge på kva Ulstein kommune har fått i staden. Det er også vanskeleg å få auge på demokratiske prosessar som grunnlag for alle flyttingane.

Mange med meg, vonar at ikkje alt håp er ut for at Ulstein kan få behalde, i alle høve, nokre av dessa viktige sentrumsfunksjonane, alternativt erstatte dei med andre. Om det skulle bli turvande med omspel, må ordføraren m.fl syte for å ha betre kort. Kvar er målsetjingane og ambisjonane om t.d. regionsenter ? Sjå til Nordfjordeid ?

Elles stiller eg meg svært undrande til at staten ved politiet vil legge eit nytt lensmannskontor i ”utmarka” i staden for å styrke regionale sentera, i samsvar med overordna statlege målsetjingar. Ulstein kommune må ikkje hoppe etter, men arbeide for ein framtidsretta politistasjon i Ulsteinvik, gjerne i kombinasjon med ein levande brannstasjon, ikkje berre ei ny garasje for brannbilane. Beredskap av alle typer blir ein stadig viktigare offentleg funksjon. Lykke til !

Elling Indresøvde





