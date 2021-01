Styrka ordningar for næringslivet

Lesarbrev

Venstre og regjeringa jobbar for å hjelpe næringslivet ut av krisa. Vi forbetrar no ordningane som kompenserer bedrifter som taper pengar på smitteverntiltaka, for å ta vare på arbeidsplassar og bedrifter.



- Vi veit at mange småbedrifter no slit. Dei vil ikkje noko anna enn å drive med det dei brenn for. Difor foreslår vi ei stor krisepakke som vil hjelpe næringslivet gjennom denne krevjande perioden vi alle står i saman, seier ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande.



I dag la regjeringa fram ei omfattande krisepakke med ei rekkje tiltak som gir næringslivet ei hjelpande hand for å berge arbeidsplassar, og kome seg betre ut på den andre sida av pandemien. Regjeringa vil forlenge den generelle kompensasjonsordninga ut juni, med ei kompensasjonsgrad på 85 prosent.



- Kompensasjonsordninga er ei ordning som er laga for å treffe breitt. No har nesten 2500 bedrifter fått over 730 mill. kroner frå ordninga, men vi veit at den ikkje treff alle som treng hjelp. Difor har Venstre jobba for å lage meir målretta ordningar som vil utfylle kompensasjonsordninga, seier varaordførar i Hareid, Annika Brandal.



Kommunal støtte



Før jul blei regjeringspartia og FrP eininga om å løyve 250 millionar til kommunar med høg arbeidsløyse, som eit tiltak for å hjelpe spesielt serveringsbransjen. Denne ordninga utvidast no kraftig.



- Smitteverntiltaka rammar særleg serverings-, reiselivs- og eventbransjen hardt. Vi føreslår difor å gi 1 milliard kroner til kommunane for å kompensere verksemder som ein ikkje treff godt nok gjennom den generelle kompensasjonsordninga. Det vil gje mange bedriftseigarar høve til å betale rekningar og halde hovudet over vatn gjennom krisa, seier Eldar Knotten i Ulstein Venstre.





Omstillingsstøtte



For å stimulere til nytenking og aktivitet foreslår regjeringa å vidareføre omstillingsordninga og styrke den med nye 1 milliard kroner. Hovudformålet er å hjelpe bedrifter tilpasse seg ein ny kvardag med smitteverntiltak og endra etterspørsel.



I tillegg vil regjeringa vidareføre ordninga for ekstraordinært innovasjonstilskot med 500 millionar kroner. Ordninga er retta mot små og mellomstore vekstselskap, og bidreg til at desse kan gjennomføre utviklingsprosjekt gjennom pandemiperioden.



- Venstre heiar på dei små og store jobbskaparane som går på jobb kvar dag for ein idè dei brenn for. Omstillingsordninga og innovasjonstilskot er viktige støttehjul for alle dei som no vrir hovuda sine og tenker på nye moglegheiter i ein krevjande situasjon. Dette er mennesker og bedrifter som skaper verdiar og levande lokalsamfunn over heile landet. Dette er ei krise vi står i saman, og når dei lykkast, lykkast vi alle, avslutter Lena Landsverk Sande.