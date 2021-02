Nei til nedbygging av Hareid sjukeheim.

Lesarbrev

Det er tydeleg at administrasjonen i Hareid kommune arbeider utan opphald for å rasere den mest vellukka institusjonen i kommunen, nemleg Hareid sjukeheim. Fjerne åtte sjukeheimsplassar allereie frå hausten av og så gradvis gjere om 16 plassar til bukollektiv/omsorgsbustad.

Reknestaven har ei tid vore i flittig bruk på det nyleg restaurerte Hareid rådhus. Utrekningane viser som vi får høyre, at der er store pengar å spare for kommunekassa. Mykje betre å velte millionkostnadene med omsorg over på folk flest. Og på sikt opne kommunen for private aktørar innafor helse og omsorg. Dette er ei uklok oppskrift som burde ta nattesvevnen frå dei som tenkjer ut slikt.

Og i denne ulvetida, kvar blir det av politikarane våre? Kvar blir det av dei som vi har valt inn for å tene våre interesser? I det offentlege ordskiftet om bygge ned Hareid sjukeheim er det stort sett andre som engasjerer seg. Folk som har foreldre eller andre slektningar på sjukeheimen, har skrive mange kloke innlegg i VV i det siste og sterkt åtvara mot det som kan kome til å skje. Det same har folk frå pensjonistlag og fagforeiningar.

Mange eldre roper ikkje høgt, no er det oss ”bonna” som må rope Kommunedirektøren i Hareid har foreslått å redusere talet på sjukeheimsplassar med åtte og gjere om seksten plassar til bukollektiv. Det er tema i dette lesarinnlegget.

Men politikarane er stort sett fråverande i dette ordskiftet. Kvifor er dei det? Er det noko dei pønskar på som ikkje tåler dagslys? Kvar blir det av røysta til ordførar Bernt Brandal? Det er på tide at han trer fram og fortel korleis han stiller seg til administrasjonen sitt framlegg om å legge ned sjukeheimsplassar og svekke velferden til oss som har valt han inn.

Denne saka er ei stor og viktig sak for folket i Hareid, kanskje den viktigaste på mange år. Dei fleste familiar i kommunen vil før eller seinare, på ein eller annan måte, få trong for omsorg . Det er ei sak som burde vere oppe i tida før kommunevalet - i valkampen - slik vi kunne vite kven vi skulle stemme på for å stoppe desse planane.

Men så opplever vi i staden at dette kjem opp midt i valperioden, overraskande på oss som politikarane skal tene.

Administrasjonen skriv at berre auka eigedomsskatt kan hindre nedbygging av sjukeheimen. Mogleg det. Dersom det stemmer, så får eigedomsskatten gjerne auke for min del. Men der er andre steinar å snu som administrasjonen ikkje vil røyve. Kanskje er der stillingar i mellomleiarskiktet på rådhuset som kan strykast utan at verda går under i røyk og damp? Det trur eg. Der er pengar å spare. Og kvifor bruke pengar på rådyre konsulentbyrå, som kommunen gjer også i denne samanhengen? Byrå som står heilt utan ansvar og er over alle haugar når konsekvensane av dei dyrt kjøpte råda viser seg.

Til slutt: eg har fått opplyst at Hareid sjukeheim no går i økonomisk balanse. Det er sjølvsagt positivt. Elles er eg av den oppfatning at helsetenester og velferd er eit offentlig ansvar – i dette tilfellet kommunalt – og får koste det som det kostar.

Det er mi von at lokalpolitikarane i Hareid ikkje har gløymt dette ansvaret sjølv om det har gått halvtanna år sidan vi valde dei inn i kommunestyret.

Finn Sindre Eliassen

