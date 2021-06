Å stå lagleg til for hogg

Lesarbrev

Lesarinnlegg frå ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh (Frp):

Å stikke hovudet fram og stå åleine har sin pris, men det er prisen å betale for å stå for det ein trur på. Frp og eg har ikkje noko ønske om å legge ned skulane i Haddal og på Skeide, tvert om så smertar det å gå imot det vi har lova i valprogrammet vårt for inneverande periode. Men vi, i lag med dei fleste andre partia, har også lova å gjere det vi kan for å fjerne eigedomsskatten, ikkje auke han slik det no vert lagt opp til. Det er også grunnen til at vi har fristilt våre representantar til å stemme for det alternativet som smertar minst for den enkelte.

Kan auke i eigedomsskatten redde skulestrukturen? Svaret er ja, men berre på kort sikt. Veksten innanfor pleie og omsorg vil halde fram i aukande tempo, og det vil truleg nedgangen i elevtal også gjere dersom vi ikkje får ein svært sterk folkevekst av unge i etableringsfasen eller at det vert fødd mange fleire born. Eg er difor overtydd om at dersom vi ikkje bit i det sure eplet og optimaliserer skulestrukturen no, vil vi om 2-3 år på ny måtte auke eigedomsskatten. Vi vil då raskt nå taket på 4 promille og vi vil ikkje lenger ha eit handlingsrom. I mellomtida har vi halde innbyggarane i Haddal, Eiksund, Skeide, Ulstein og Flø på pinebenken med stadig nye trugslar om nedlegging, og påført innbyggarane i Ulstein ein stor ekstrakostnad i form av ei dobling av eigedomsskatten og vel så det. Kommunestyret vil då stå ribba for verktøy til å klare ei omstilling. Kjem det ein renteauke på toppen er vi verkeleg ute og køyre.

Utfordringsbildet er klokkeklart. Vi har ikkje nok inntekter til både å forsvare ei skyhøg gjeld, og samstundes finansiere ein økonomisk u-hensiktsmessig skulestruktur. Av kommunane i Møre og Romsdal har Ulstein kommune desidert minst økonomisk handlingsrom, og står i fare for å ende i ROBEK dersom vi ikkje klarar å snu skuta sjølve. Hamnar vi først der trur eg vegen vert både lang og tung ut att.

For eigen del legg eg til grunn at Frp har stilt til to val der vi har sagt at jobb nr. 1 er å rydde opp i kommuneøkonomien som har vorte sett under sterkare og sterkare press sidan 2011 – då investerings-boomen i Ulstein kommune starta. Ulstein kommune leverer gode og effektive tenester, og vi har all grunn til å vere stolte av det vi har fått til. Vi er landets 15. mest effektive kommune målt i kroner pr. innbyggar, og skårar høgt på dei fleste kvalitetsindikatorar. Det er likevel ei kjensgjerning at ingen andre kommunar i landet har pådrege seg meir gjeld enn det Ulstein har. Når vi i tillegg har fått erfare at dei gode skatteinntektene som vi hadde fram til 2015 no er forsvunne som dogg for sola, så er situasjonen mildt sagt krevjande. På toppen av dette kjem no den mykje omtala eldrebølgja, samtidig som fødselstala går nedover. Dette er ikkje spesielt for Ulstein, men ein nasjonal trend. Landets kommunar må difor framover flytte ressursar frå barn og unge der behovet er fallande, til pleie og omsorg der behovet veks sterkt.

Frp har sidan 2014 åtvara mot den store gjeldsveksten, og har gått i mot eller villa redusert eller utsett fleire av dei største investeringsprosjekta. Vi har halde tilbake i budsjett etter budsjett og har kvart einaste år vore dei som har brukt minst pengar og sett av mest pengar til fond. Vi har hatt fokus på effektiv drift framfor å blåse opp forventningane til auka skatteinntekter og sterk folkevekst (denne oppskrifta verkar nemleg ikkje lenger). Vi har blitt skulda for å svartmåle situasjonen, men ettertida har dessverre vist at vi fekk rett. Medan fleire av dei andre partia tidlegare avviste at kommunen ville måtte innføre eigedomsskatt som følgje av pengebruken, så var vi tydlege på at det ville verte konsekvensen.

For at Ulstein kommune framleis skal vere ei god kommune å bu i må vi ha tilstrekkelege ressursar til å drive med utvikling som fremjar ytterlegare effektivisering og som held oppe Ulstein sin attraktivitet for nye og eksisterande innbyggarar. Slik tenker næringslivet, og slik må også vi tenke.

Eg er oppriktig lei meg for at eg bryt løftet om å frede skulestrukturen, men vår viktigaste lovnad var å rydde opp i økonomien. Det krev både handlekraft og mot, og eg får avslutte med å seie som Siv Jensen sa i sin avskjedstale, «Han som ikkje står for noko, han fell for alt»

Knut Erik Engh