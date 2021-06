Innsparingar Ulstein kommune 2022

Lesarbrev

Nok ein gong er nedlegging av skular på dagsorden, berre seks månader sidan sist. At administrasjonen føreslår dette alt no, står i skarp kontrast til politikarane sitt vedtak med lovnad om å behalde dagens skulestruktur ut inneverande kommunestyreperiode. For oss i Eiksund hjelp det lite å høyre kor effektivt administrasjonen driv kommuna. Vi finn nedlegging av skular opprivande, og er lite imponert over at utbyggingane i sentrum skal rasere skuletilbodet vårt. At administrasjonen legg 2020-rekneskapet på bordet for å evaluere drifta finn vi er merkeleg. Det fins knapt nokon andre som nyttar tala frå 2020 for økonomiske utsikter framover, med den pågåande pandemien som grunnlag. Administrasjonen viser og gode evner til å rekne inn auke eller reduksjon i kostnader basert på indekser og standardkost. Kvifor er det ikkje like enkelt å finne rom for auke i inntekter ved hjelp av same mal?

Det er gjort mange utbyggingar i sentrum siste 10 åra. Alle innbyggarar er nok samde om at desse var nødvendige. Eit tankespel i etterpåklokskap finn vi likevel på sin plass. Var det nødvendig å koste dyr kantstein gjennom Sjøgata? Kunne parken mellom hotellet og Sjøsida vore utbygd billegare? Det merkelegaste er likevel at kommunen tilrettelegg for sal av bustadtomter i Haddal, og no eit større prosjekt på Skeide, for så å be politikarane om å legge ned nærskulane. Skulesaka er svært dårleg reklame for tomtesal. Kommundirektøren sa det sjølv, vi har grave ned mykje pengar! Kvifor er det så enkelt å slette eller stryke politiske vedtak som er meint som ei investering for auke i inntekter? Heilt legitimt spørsmål å stille når kommuna tilsynelatande sit på bar bakke økonomisk. Kommune-direktøren avviste kontant at det ville kome fleire nybygg i sentrum på folkemøte 19.mai og at det er grunnen til at disposisjonsfondet må aukast. Han såg rett nok i bordet, for han visste vel at det ikkje ville gå mange vekene før Vikebladet ville servere oss saka om ny turnhall. Kvifor ikkje berre seie det som det er, at her ligg fleire ønsker men at det økonomiske handlingsrommet er uvisst? Kommunedirektøren sine svar gir rom for mistolking og splid. Vi ønsker ikkje nokon diskusjon om kva som skal eller må gå på bekostning av kva, for der er heilt sikkert behov for fleire sine ønsker. Men vi finn det naturleg å spørre ein gong til. Er det på grunn av fleire utbyggingar i sentrum at skulesaka må opp til ny debatt? Det blir for enkelt å ta frå dei minste, som ikkje har røysterett og veit for lite om kva alternativ som ventar.

Vi som bur i krinsane har følt oss sist i prioriteringsrekkefølga gjennom mange år. Sandvolleyball-bana vår for eksempel, som på grunn av vær og vind var ueigna og kanskje farleg å bruke trengte ny sand for to år sidan. Etter at kommunen kosta ny sand på bana i parken på Saunes, spurte vi om same støtte her. Dette vart nedstemt med grunngjeving i at Saunesparken er bygd med tippemidlar, og sidan Ulstein kommune då står som utbyggar har dei og ansvar for vedlikehaldet. Bana i Eiksund vart laga til av utbyggar av Eiksundsambandet, og ligg ved stranda i Eiksund. Området den ligg på er kommunalt ansvar når det gjeld klipping, stell og rydding av boss, men altså ikkje sanden på bana. Heilt sidan bana kom på plass har den vore mykje nytta og ein fin stad for unge vaksne å møtast. Ny sand fekk vi støtte til gjennom banken, som ser Eiksund som stort nok til å gjere seg attraktive for. Ballnettet syter vi for sjølve og synes det er kjempeflott at ungdomar frå heile kommuna tek turen for å spele. Vi har og saka om dei nedlagde skulane på Flø, i Eiksund og Dimna, som har gått som ein farsott fram og tilbake gjennom mange år. I Eiksund gav ein opp å ta over skulen etter ti år utan å lykkast med å få til ein avtale, og andre lokale initiativtakarar kom på bana. Føringane som var lagt politisk vart aldri fulgt opp i administrasjonen. Høyrest dette kjent ut? Er demokratiske prosessar og lovleg fatta vedtak overkøyrde av administrasjonen? Tankerekka er urovekkande, og i beste fall arroganse, om den er korrekt.

Dagens lesarinnlegg (14.juni 2021) i Vikebladet frå ordføraren provoserer enormt. Å stå til hogg seier han sjølv, men er det rart når han tek standpunkt i den saka som gangar han mest? Heller skulenedlegging enn å betale meir i eigedomskatt og kvifor kome med utspelet no rett i forkant av kommunestyremøtet? Vi i Eiksund har sett meir på korleis både skyssen og skuledagen vil sjå ut ved ei nedlegging av Haddal skule. Skyssbehovet vil auke med minst ein buss på ettermiddag. Dagens skyss på Hasund er allereie underdimensjonert, så om ikkje kommunen reknar inn større beløp enn normalt, må bussen køyre ekstra vender for å skysse alle heim. Her er altså to alternativ: 1. Legge inn om lag det doble i kostnad for skuleskyss. 2. Bussen som går i dag, må køyre fleire vender. Blir siste alternativ bestemt, er det dei som bur nærast som må vente for å greie tidskravet som ligg til grunn i opplæringslova. Vi reknar med at administrasjonen har gjort dette kjent på Dimna! Om morgonen vil elevane frå Eiksund, Haddal og Garnes være på skulen omlag klokka 7:55 for å ikkje øydelegge skuleskyssen til ungdomskulen eller vidaregåande. Dette er normal praksis, at ein skule ikkje skal velte skuleskyssen for fleire skular. På Hasund skule ringer det inn klokka 8:40. Elevane våre vil dermed måtte vente i rundt 45 minutt før skuledagen tek til, og elevane frå inste Eiksund må reise heimanfrå 1 time og 15 minutt før skulestart! Syns politikarane at dette er ei uvesentleg forringing av skuledagen for dei minste borna? Ein legg i alle fall opp til å balansere på knivseggen for kva som er innanfor lova for reisetid for desse elevane. Som føresette er vi prisgitt at opplæringslova §7-1 gir elevane rett til tilsyn, slik dei slepp å gå på sjølvstyr. Men er dette lagt inn i reknestykket? Så har vi leita litt og funne at Giske kommune har skulenedleggingar komande haust. Vi finn ikkje nokon automatikk i at fylket får auka bevilging for auka skuleskyss. Tvert om så reduserer fylket busstilbodet med om lag 1,1 millionar kroner for å stette kravet den ekstra skuleskyssen gir. Om ein vel ei slik løysinga så vil det sannsynlegvis ramme rutene på linje 330 Fosnavåg – Hareid og linje 338 Ulsteinvik – Volda/Ørsta hardt, fordi det er på dei store rutene ein får til innsparingar som er store nok. Har administrasjonen gjort seg tankar rundt dette? Litt farleg å spekulere for mykje, men vi føler oss ikkje trygge på at nabokommunane vil gå med på å redusere busstilbodet. Om Ulstein kommune likevel får gjennomslag vil det vel øydelegge andre politiske saker kommuna ønsker gjennomført, då ein høyrer om kjøpslåing i det politiske spelet om økonomiske midlar? Til slutt når vi først er inne på busstilbod. Er det behov for ein autonom buss i sentrum? Kjempesak i Sunnmørsposten hausten 2018, der det gjekk fram at det om kort tid skulle kome ein slik buss på strekninga Høddvoll – Ulsteinvik sentrum. Håpet var i alle fall å få inn midlar til denne i budsjettet for 2020. Sjølvsagt kjekt å ha og er det lov å spørre kor mykje som er lagt av eller kor stort budsjettet til denne er? Vi spør ein siste gong, er dette nok ei sak som er viktigare enn våre skuleborn? Er Ulstein kommune kun for Ulsteinvik sentrum eller kan administrasjonen og folkevalgte løfte hovudet og sjå litt lenger innover enn kun til Strandkrysset? Kravet vårt er at administasjonen må legge fram langt meir realistiske tal for innsparingar knytt til denne saka før politikarane skal ta eit så viktig standpunkt!

Vi oppfatta i folkemøte, onsdag 19.mai, at dei fleste kom i same ærend. Skulane må bestå! Og vi føler derfor at vi har brei støtte frå innbyggarane når vi ber om nettopp dette. For ordens skuld, Møre barne- og ungdomskule ringer inn klokka 8:05 og ut kl 12:40 eller 13:35 alt etter klassesteg. Skulen er privat, lokalisert i Herøy og statlege øyremerkte midlar pr elev kjem derfor Herøy kommune til gode uavhengig av kommunen eleven bur i. Vi trur difor at inntektene pr elev går dit og utgiftene til skuleskyss blir igjen som post i budsjettet for Ulstein kommune, fordi timeplanen der passer våre born mykje betre enn Hasund skule. Då må administrasjonen sjå etter ein annan sektor å rasere. Kva for ein blir neste?





For Eiksund bygdelag, Roy Bjørkedal