Kjære ordførar. Er det ikkje litt 2019, faktisk på grensa til harry, å leggje ned grendene våre?

Lesarbrev

Som utflytta haddøling, har eg hatt stadige idear om når eg skulle flytte heim. Då eg flytta til Trondheim for elleve år sidan, var overtydinga mi sterk på at eg berre skulle gjere frå meg skulen, for so å flytte heim og starte arkitektkontor i løda. Men åra gjekk. Eg var ferdig på skulen, men ikkje med Trondheim. Berre eit par år. Og eitt til. Faktisk gjekk det so longt at det for eit par år sidan byrja det å snike seg inn ein ubehagelig konklusjon: Kanskje kan eg aldri flytte heim til mi kjære bygd? Kanskje er eg for glad i arbeidet og fagmiljøet her oppe til at eg klarer å rive meg laus?

So skjedde det. På berre eit år har Koronaen endevendt forståelsen for kvar ein kan kombinere heim og arbeid. Me har vore vitne til ein arbeids- og digitaliseringsrevolusjon, med tilhøyrande premissendringar, som må vere med i alle beslutningar som skal skje framover. Dei gamle spelereglane er sletta, og me er i ferd med å forstå dei nye. I 2021 kan ein jobbe med kva som helst frå kvar som helst. Og plutseleg kan eg behalde venar, og arbeids- og fagmiljøet mitt samtidig som eg kan flytte heim og ein gong la mine (eventuelle) born vere like heldige som eg var då eg vaks opp.

For eg vil at mine born skal vekse inn i ein bygdekultur. Eg vil at dei skal vere nær sjø og fjell, ha umiddelbar tilknytning til idrettslag, korps, grendalag og ikkje minst skulen. Staden treng ikkje å vere Haddal. Det kan like gjerne vere Hasund, Skeide, Eiksund eller Flø. Men Ulsteinvik, det vert faktisk for urbant(!) Koronaen har med andre ord gjort at eg igjen ser for meg at eg ein gong skal flytte heim.

Men nok om meg. Det er ikkje berre eg som tenkjer slik. I aviser kan me lese ei rekkje historier om folk som har oppdaga eller gjenoppdagar bygda. Valdres har vorte ei tech-bygd og folk Korona-rømer Oslo. Faktisk er tendensen so klar at tilogmed SSB noterer byrøminga i sine statistikkar. Folk kan no ta med seg Teams-kontoen sin og reise heim. Men dei reiser ikkje til ei nedlagd bygd. Essensielt er at det er levande grender med grunnleggjande infrastruktur. Dette har Ulstein. Ulstein har både eit sterkt fagmiljø, ein urban tettstad, yrande idrett og kultur, rike grendemiljø og atpå til fantastisk natur. Med dei rykande ferske 2021-spelereglane, er dette kvalitetar som for mange utkonkurrerar dei store byane.

So då kjære ordførar. Eg vil du og dine skal tenkje dykk om ein gong til. 2021 vil stå igjen som året der balansen mellom bygd og by vart endra for alltid. Året der unge vaksne innsåg at dei kan kombinere karriere og oppbygd fagmiljø med natur og eit velfungerande og levande grendemiljø. Med desse nye spelereglane, er det ikkje litt 2019, faktisk på grensa til harry, å leggje ned grendene våre?

John Haddal Mork