Mange nyetablerte flytter gjerne nærme ein god barnehage fordi logistikken blir enklare

Lesarbrev

5. Februar 2020 vart det publisert eit lesarinnlegg fra det dåverande foreldrerådsutvalget for Sundgotmarka barnehage om at «det bør fortsatt være Sundgotmarka sin tur». Då sto strida mellom plassering av den «nye» barnehagen i Hasund krins (som det då var bestemt skulle prioriterast), før det plutselig kom inn forslag fra sidelinja om at den eksisterande barnehagen skulle byggjast om. Denne saka skulle kome i fjor, men då bestemte ordføraren at kommuna ikkje hadde råd til å bygge ny barnehage, og derfor kom saka aldri opp for kommunestyret. Er det slik demokratiet skal fungere?

Vi i Foreldrerådsutvalget og foreldregruppa ved Sundgotmarka barnehage håper at dei folkevalde denne gongen tek stilling til kva som skal skje med barnehagen vår, og ikkje finn seg i at den plutselig er vekke frå framtidsplanane til Ulstein kommune. Denne saka har pågått i årevis, og det er på tide at både foreldre, tilsette og ikkje minst dei yngste borna vert prioritert.

For eit år sidan la Ulstein kommune for fyrste gong ein 10 års plan for investeringar i kommuna, der Sundgotmarka barnehage endelig var inne på planen. I ettertid har kommuna gått til innkjøp av nok ein kommunal barnehage, og dermed er Sundgotmarka barnehage igjen skyve ut på sidelinja og den nye planen er no å renovere den gamle delen av barnehagen for 9 millionar kr. Kven sit og bestem dette? Er det virkelig slik at ordføraren aleine, saman med administrasjonen kan bestemme at dette skal ut av planen utan vidare? Er dette demokratisk slik Lisa Mari Breivik Anderson skriv i sitt leserinnlegg til Vikebladet 3. juni 2021?

Kva er planen med dei 9 mill? Har dette vore politisk behandla? Vi i Foreldreutvalet veit ikkje kva som eventuelt er avgjort. Dette er fyrste gong vi høyrer om dette. Er dette kun for sjølve bygningsmassen? Kva med utearealet? Utearealet på begge lokalitetane er svært dårlig utstyrt og det meste av leikeapparata er laga av foreldra på dugnad.

Og kva med borna? Dei er fra før delt på to lokasjoner, kvar skal dei være mens bygget vert rehabilitert? Har kommuna ein god plan på dette? Skal dei fortsatt være delt opp i 2 avdelingar etter ombygginga?

Hadde vært svært kjekt å fått innblikk i budsjettet rundt dette for å sjå om det virkelig lønner seg, også med tanke på driftskostnadar. Derfor meiner vi det bør komme ei sak til politisk behandling.

Investeringsplan for dei neste 10 åra – Dette er for ambisiøst Ordførar Knut Erik Engh (Frp) var klar på at investeringslysta i kommunen må ned. Han meiner dei må ta ein skikkeleg gjennomgang på kva som skal byggjast, dei kan ikkje gjennomføre alt på lista.

Vi forstår det slik at administrasjonen meiner at kommuna skal prioritere å bygge ein splitter ny barnehage i sentrum, i tillegg til at dei har kjøpt Almejordet. Kvifor skal borna i Hasund krins ta til takke med eit gammalt, ikkje vedlikeholdt bygg, når sentrumsborna skal få ny? Vi fortjener meir enn ein barnehage delt på to lokasjoner, med skeive gulv som følge av at grunnen under barnehagen synker, dårlig ventilasjon og eit uteområde som på nokon plassar er meir som ein akebakke. Vi som bur her i krinsen har venta lenge på ei sårt trengande oppgradering av ein falleferdig barnehage. Mange som vurderer å flytte til Ulstein som er ein kjempefin plass å bu, bør ha moderne og trygg barnehage. Mange nyetablerte flytter gjerne nærme ein god barnehage fordi logistikken blir enklare. Eg har hørt fleire som vurderer å flytte til Dimnøya/Hasund men velger andre stader nettopp pga. ein veldig slitt barnehage. Det handler om prioritering, og slik vi har forstått ideologien til Ulstein Kommune er alle krinsane like viktige. Eller er det slik?

I lesarinnlegget fra i fjor var det sitert fra eit leserinnlegg fra det dåverande foreldrerådsutvalget i 2018, og vi vil gjerne gjenta dette:

«Sundgotmarka barnehage oppleves idag som en god plass å ha barna våre på til tross for ein svært dårlig bygningsmasse. Takket være fantastisk innsats fra de ansatte, som undertegnede er full av beundring over, klarer de å skape en trygg barnehagehverdag, men vi er svært urolige over hvor lenge de klarer å lage gull av gråstein».

Det noverande foreldrerådsutvalget stiller seg igjen bak den hyllesten til dei ansatte, dei gjer ein fantastisk innsats.

Vi krev at barnehagesaka kjem opp igjen i kommunestyret.





Thomas Edvard Gjerde for foreldrerådsutvalget ved Sundgotmarka barnehage.