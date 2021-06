Sats på skulane i Haddal og Ulstein krins!

Lesarbrev

Dette innlegget skreiv eg i desember, lang modningstid. Håpar det framleis kan påverke. Eg er forundra over den einsidige løysinga som blir lagt fram no i høve til mobiliseringa for skulestrukturen før jul. Kvifor kjem ikkje eigedomsskatten betre fram som eit alternativ? Vi treng dei to småskulane! Vi treng levande bygder i Ulstein. Eg trur vi må bruke nokre år på å snu trenden, men det er framtidsretta. Eg tenker ein her brukar politikk for å styre nedlegging av skulane. I staden for å få fram kva dette vil koste oss dei neste 10 åra, så får vi stemme fram dei politiske partia som vil satse på gode oppvekstvilkår.

Skal, skal ikkje, skal, skal ikkje, skal...

I Ulstein er eg fødd, i Ulstein vil eg bo, sjølv om eg tenker på Valderøyingen først når folk vil vite kvar eg kjem frå. Fødd i Kyrkjegata nr. 31 i stova til mormor og besten i 1957, har eg fått vere med på ei utruleg utvikling i Norge og i Ulsteinvik. Eg vart gift med ei innapå kyrkja, Kyrkjegata 1 var ho fødd.

Dei siste åra har eg fått litt skattelett med dagens regjering. Dei som veit kven eg er, veit at eg stemmer ikkje på dagens regjering. Skatteletta gjer det lettare og enklare for meg å betale eigedomsskatt. Når eg veit kva vi har fått til og på plass dei siste 15 åra i Ulstein, tenkjer eg at det må vi betale for. Investeringane vi har gjort har vore framtidsretta og nødvendige. Hadde eg vore konge, ville eg nok hatt meir areal enn spesielle konstruksjonar som Ulstein ungdomsskule. Men eg og må forhalde meg til fleirtalet.

No raslar enkelte med skulestrukturen igjen. Ulstein kommune driv ein god skule både økonomisk og resultatmessing innafor kommunegruppe 11, som ein bør samanlikne seg med. Dei fleste politiske parti har sagt at skulane skal ligge fast. Ja, då bør ein halde på det, om så det vil koste oss eigedomsskatt i ei overgangsperiode.

Vi må finansiere velferden vår. Eg har heller ikkje lyst å betale meir skatt enn nødvendig. Men vi må betale etter evne. Bruk gjerne den amerikanske floskelen, kva kan eg gjere....

Ikkje skal vi betale formueskatt, arveavgifta er avskaffa, eigedomsskatt er fy fy. Eg kan ikkje forstå kvifor utanlandske eigarar i Norge slepp å betale skatt, og eg håper vi snart finn eit system som ivaretek norske eigarar på ein likeverdig måte. Men betale må vi, for velferden og det å bu i eit av verdas beste land.

Eg vil bu i Ulstein. I kveld har lille Sara lagt på magen min og somna, berre 14 dagar gamal. Eg vil bidra til at ho og Lisa får gode oppvekstvilkår no når vi har vore så heldige at dei har flytta heim frå Oslo. Gode oppvekstvilkår vil eg betale for at alle born i Ulstein kommune får. Klart eg vil betale, men det greier eg ikkje åleine. Ein kan ikkje bygge eit samfunn på frivillige donasjonar trur eg. Nei, vi må samle oss i fellesskap å sette mål. Når eg tenker på kva dei har ofra dei som har gått føre oss, så bør vi bli med vidare. Er dei føre oss ferdige å bidra? Langt ifrå og eg trur dei ynskjer å vere med.

Vi som er fødde frå 1950 til 1970 har fått vore med på ei utruleg reise. Lik rett til utdanning gjennom Lånekassa gav oss trygge og gode jobbar. Foreldra våre som investerte i hus og heim på 50- og 60-talet fekk og oppleve ein inflasjon og verdiauke som ikkje er sann. Mange sit i dag med nedbetalte hus og berre ventar på å overføre verdiane til neste generasjon. Arveavgift slepp vi og, så om ikkje alt går til misjonen...? Dei fleste av min generasjon trur eg sit godt i det, om dei ikkje gambla alt for mykje.....

Stig Grimstad