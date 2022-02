Kystsoneplanen – Hareid kommune må byrje på nytt

Lesarbrev

Framlegg til interkommunal kystsoneplanen for dei fem kommunane på Ytre Søre Sunnmøre har vore på høyring ei tid.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har etter oppslag i Vestlandsnytt slakta planen og varsla motsegner til fleire punkt. Statsforvaltaren meiner at:

- Mykje av informasjonen står fleire stader, og er ofte også av ein karakter som ikkje verkar å vere objektiv og fagleg, men meir prega av høg prioritering av akvakulturinteresser. (Vår utheving)

Varselet er so omfattande og alvorleg at kommunane truleg ikkje har anna val enn å starte prosessen på nytt.

Hareid kommune har ein stor flåte av fritidsbåtar/sjarkar organiserte i dei tre båtlaga Brandal Båtlag, Hareid Småbåtlag og Hjørungavåg Småbåtlag med til saman 320 båtplassar. Desse interessene er ikkje nemnde i planen. Utgreiing og vurdering av allemannsretten, eksisterande verdiar som bruksrettar og hobby/fritidsfiske og område for laksenøter er fråverande. Tidlegare fleirbruksområde vert einbruksområde for akvakultur. Fritidsfiske som er viktig for trivsel og helse for oss som har valt å bu i Hareid, er ikkje nemnd med eit ord.

Båtlaga i Hareid kommune ser ingen grunn til at vi skal prøve å vekkje til live eit havarert utkast til interkommunal plan. Vi vil difor be politikarane i Hareid om lage ein kommunal kystsoneplan for Hareid kommune tufta på lokale interesser og lokal kunnskap. Nært samarbeid med dei lokale brukarane er svært viktig.





Håkon Rolfsrud, Leiar Brandal Båtlag

Stein Erik Flø, Leiar Hareid Småbåtlag

Lars Sellereite, Leiar Hjørungavåg Småbåtlag