Helseplattformen ser ikkje ut til å verte innført i Hareid kommune eller elles på Søre Sunnmøre no. Fleire kommunar innstiller på utsetjing. Ideelt sett skulle vi hatt eit nasjonal pasientjournalsystem som kom saman med HelseNorge-appen eller andre teneste som er koordinert gjennom Helsedirektoratet. Felles løysing betalt av staten og ikkje via kommunar og sjukehus. Men slik er det ikkje. No er der oppretta eit firma i Trondheim (Helseplattformen AS) som prøver å få flest mogleg med på å betale for ein idé som er utdatert, i følgje ekspertane. Den eine kommunedirektøren etter den andre her i distriktet føreslår no å utsetje heile avgjerdsla, men kvifor ikkje rive av plasteret med ein gong? Det beste ville vere at Søre-luten no gjekk føre og samarbeidde om eit datasystem som kommunene har sønnan for oss i Vestland eller i dei andre helseforetaka. Bruk milliardane til drift og IT-utvikling her i landet og ikkje på Epic. Det er tvilsamt om dei leverer det dei tek seg betalt for. Framleis står mange spørsmål utan svar.

Kva vil endeleg kostnad vere for Hareid kommune? Dette framleis ikkje avklart. I følgje saksframstillinga som no avgått dir. Grethe Aasved ved St. Olav. la fram i fjor om økonomi står det følgjande: "Styret viser til de økonomiske konsekvensene av driftssituasjonen der økt bemanning er nødvendig som kompenserende tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig drift. Denne situasjonen er ikke bærekraftig, og det er avgjørende at de vedtatte planene for optimalisering, feilretting og brukervennlighet frem mot 30.6.24 ressurssettes og gjennomføres.” Med andre ord: Dersom det ikkje vart tilført midlar i vår, kunne ikkje St. Olavs-direktøren som den største partnaren i Helseplattformen (HP) sikre forsvarleg drift. Dermed vil dei få overskridingar. Der er ikkje nasjonale helsepolitikarar som vil gå inn i helseforetaka si drift. Kva konsekvensar vil dette få for dei andre aksjonærane i Helseplattformen? Jau, i følgje professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo kan det få konsekvensar. Han er også partner i Oslo Economics. Han skriv ei forholdvis oversiktleg analyse i Dagens Medisin i november at Helseplattformen, eller ėn-innbygger-ėn-journal-systemet (EIEJ) bygger på ein rapport om samfunnsøkonomisk lønsemd som forutset eit nasjonalt utrulla system. Ikkje eit system som i hovudsak skal baserast på Midt-Noreg med 14% av befolkninga som betalande. Han skriv: "EIEJ fremsto som samfunnsøkonomisk lønnsomt, men bare ved innføring i alle sykehus og kommunar. EIEJ ville derimot gi samfunnsøkonomisk tap dersom det skulle innføres for deler av landet eller bare for sykehus fordi gevinstene reduseres mer enn kostnadene ved del-innføring. Midt-Norge utgjør 14% av landets befolkning. Da HP ble vedtatt innført, var det altså liten grunn til å tro at HP ville bli samfunnsøkonomisk lønnsom med de antagelser som er angitt ovenfor.” Altså er Helseplattformen sitat: “i økonomisk forstand er de imidlertid sunk cost.” Ei investering med samfunnsøkonomisk tapte gevinstar. I og med at ein ikkje veit kva dette vil koste og at innkjøpet var basert på ei analyse av fordelte kostander for heile landet der E-helsedirektoratet og Helsedirektoratet tek større ansvar – vil det vere urimeleg at kun i Midt-Noreg og vi kommunene her oppe på nordvestlandet skal ta kostnaden for ei rekkje med feilvurderingar.

Kva forpliktelsar vil der kome mellom Hareid kommune og IT-selskapet? Det er lite truleg at vi vil få vite dette utan å teike ein avtale med Helseplattformen, og sjølv då vil ikkje avtalane kunne offentleggjerast utan å gå via rettsapparatet, med tanke på «lawsuit-tradisjonen» som florerer rundt helsegigantar «over there.» Hareid sine forpliktelsar vil vel truleg stå i kontrakta vi inngår med Helseplattformen. Men er detaljar om dei leverte EIEJ-modulane der? Er desse berre skildra i spesifikasjonen som er lagt ved avtalen mellom Epic og innkjøpar Helseplattformen? Hareid vil likevel vere ansvarleg for sin andel av Helseplattformen, sidan Hareid vert bunden til Helseplattformen. Innhaldet i kontrakta mellom Epic og Helseplattformen er unnateke offentlegheit. Mange har prøvd å få innsyn utan å lukkast. Dette påverkar både Hareid sine økonomiske forpliktelsar, og sjølve tenesta vi får levert og drifta. Innkjøpet av EIEJ-systemet frå Epic i USA er hovudsakleg lånefinansiert. Dersom dei økonomiske forutsetnadene endrar seg, vil dette påverke Hareid sine økonomiske forpliktelsar ovanfor Helseplattformen og deira – eller det som då også har vorte Hareid, si evne til å svare for lånebetingelsar for innkjøpet og dermed overhalde avtalen som er inngått med Epic. Dette humlebolet bør vi halde oss unna.

Pliktar Hareid å stille med tilsette med relevant kompetanse til disposisjon i HP ved behov? Her svarar HP at avtalen gav partane rett til å tilby/bli tilbudt å stille ressursar til rådighet i arbeidet med anskaffelsen/innføringa av pasientjournalsystemet, men inga plikt. Spørsmålet er då om det er mogleg å innføre Helseplattformen i Hareid utan å få inn hjelp anten frå SSIKT, HP eller frå Epic, og kva vil ein då få desse ressursane frå?

Vil Helseplattformen verte eit nasjonalt system slik dei sjølve seier i sine salsframstøt? Ja, seier Helseplattformen sjølve, med grunngjeving at der ikkje er andre alternativ. Men kor godt er dette sjekka siste ti åra? Det er 12-13 år sidan kongstanken om at det var gigasystem – faktisk etter modell frå amerikanske Epic Systems, som var framtidas løysing også her i norden. Har IT-utviklinga stått stille i desse åra? Kor mykje har Epic utvikla seg? Utviklinga gjer at det oppstår mange ulike, spesialiserte IT-applikasjonar (mobile- og stasjonære) som vert utvikla for å dekke spesifikke behov – og at fokuset heller ligg på integrering av desse ulike applikasjonane, heller enn å prøve å lage eit gigantisk supersuitesystem som skal dekke alle moglege behov. IT-utviklinga går raskare enn vi klarer å forutsjå, så fleksible, lettintegrerte system er betre enn dei store, dyre systema, i følgje ekspertane. Åtte år er lenge i IT-verda, og Helseplattformen er allereie skulda for å vere bygd på gamal tankegang og teknologi, skriv ComputerWorld. Det som er meir alvorleg er peika på av fleire i IT-miljøet, nemleg at opprettinga av sjølve Helseplattformen i seg sjølv og heile innkjøpsprosessen med Epic kviler på feil forutsetningar. Det illustrerer også svakheiter i Foretaksmodellen og dei fatale feil som kan oppstå når politikk og prosjektleiing ikkje heng saman, vert det hevda. Evalueringane av samhandlingsreforma viser at det framleis er eit stykke å gå før ein når måla om heilheitlege pasientløp – og fragmenteringa og konkurransen mellom landsdelane har ridd helseforetaka som ei mare sidan opprettinga. Då hjelper det ikkje at ein innfører IT-system for berre 14% av befolkninga, som ikkje inkluderer private sjukehus og lege- og behandlingssenter, sjømannslegar, bedriftshelsetenester, legesentra i Ulstein, Hareid og så vidare. Etter debatten i Stortinget om Helseplattformen no i vår verka det ikkje som det lenger er politiske vilje til ei nasjonal innføring av Helseplattformen i overskodeleg framtid.

Vil Helseplattforma også passe for små og mellomstore kommunar? I følgje svar som er gjeve frå Helseplattformen har ein brei forankring og fått innspel gjennom titals workshops i Trøndelag og elles der representantar som anten har arbeidd i mindre kommunar eller som kjem frå mindre kommunar har vore involvert. I tillegg har ein no erfaring frå innføringa som går føre seg i byane og sjukehusa i Møre og Romsdal. Vanylven er testkommune for lege-modulen. Leiinga og medisinsk personell har vore uroa etter styrevedtak om innføring på sjukehusa, men for helsestasjonar og så vidare i kommunane har tilbakemeldinga vore god. Det er iallfall betre enn gamlesystemet. Spørsmålet er om tenester i små og mellomstore kommunar som frå før hadde eit gamalt og utdatert system treng å innføre Epic til langt over 6 milliardar kroner for å ha eit godt EIEJ-system i eit knippe kommunar i Midt-Noreg? Dei som forskar på innføring av Helse-IT viser gjennom studier gjort i Finland og Danmark at desse aller største IT-systema framleis har problem med å dekke forventningane og behova som er. Dette fører til samfunnsøkonomisk tap slik som prof. Kristiansen viser til i Dagens Medisin. Men det er også ille at dei heller ikkje møter dei medisinske forventningane og behova. Passar Epic til den nordiske helsetenesta i det heile? «The experienced troubles have occurred in spite of years of implementation work to configure Epic for Nordic healthcare and prepare the healthcare organizations for Epic. Specifically, the healthcare organizations remained unprepared for some of the consequences of using Epic. These consequences did not become salient until after go-live.» (Hertum, Ellingsen, Cajander, 2022. Implementing Large-Scale Electronic Health Records: Experiences from implementations of Epic in Denmark and Finland. In International Journal of Medical Informatics, Vol. 167.) Dette er ikkje positiv lesing for verken innbyggarane si helse og ein sårbar kommuneøkonomi. Trass åtvaringane er nokre tydelegvis villig til å innføre HP for ein kvar pris.

Kva vil innføring av Helseplattformen betyr for dagens drift i kommunene? Oppsummert er inntrykket at innføringa inneber risiko. Bemanning er uavklart. Prisen verkar høgre enn naudsynt. Meir av innhaldet i kontraktene burde vere opne. Men viktigast av alt er kanskje at fleire IT-folk peikar på at det er gamaldags å halde fast ved kongstanken om å kjøpe slike gigasuiter. Utviklinga går så raskt at vi heller burde kjøpe fleksible, moderne design som let seg integrere og lettare koblast på den revolusjonerande utviklinga i IT-verda. Er Epic tilpasningsdyktig? Trass i at Helseplattformen seier dei har retta problem som var i Trondheim, dukkar dei likevel opp både i Ålesund og Volda, Kristiansund og Molde. Feil i namn på avdelingar, tilsette som får feil pasientlister eller manglande pasientlister osb. er påreknelege innkøyringsfeil som kan rettast fortløpande. Men fleirtalet i styret og adm. dir. Olav Lødemel med si leiing tek risiko. For det første styrer dei denne innføringa på tvers av råd frå tilsette og organisasjonane ved å ikkje få på plass minimum bemanning til omlegginga. Det er litt vanskeleg å sjå poenget med denne formen for «handlekraft.» Det ville meir tillitsvekkjande om dei viste at dei lytta til det faglege skjønnet frå sine beste fagfolk enn å risikere drifta ved å gå på tvers av faglege råd frå sine eigne. Helseplattformen/Epic kan ikkje kome hit å fortelje korleis ting skal driftast her. Til dømes denne modellen med innføring i full drift (go-live) må dei jobbe meir med før det er aktuelt. Etter å ha lese rapporten frå våre naboland sit vi att med spørsmålet om Epic passar til den nordiske driftsmodellen i det heile. Det er tydelegvis ikkje berre den tekniske innføringa som representerer risiko, men også vidare drift. Vi må tore å stille spørsmålet om designet av amerikanske Epic harmonerer med måten vi driftar våre helse- og velferdstenester på. Til denne kostnaden. Stoppar det på seks milliardar?

Sunnmørsposten stilte spørsmål om kva som var grunnen til innføringaproblema ved sjukehusa siste to veke, men får ikkje skikkeleg svar. Kommunene er styrt av eit lokaldemokrati og ikkje eit byråkratisk og tett embetsverk. Helseplattformen må forstå at så lenge «the customers» er lokalpolitikarar, innbyggarar og ikkje helsebyråkratar – må ein drive opnare enn dette. Vi er faktisk interessert i detaljane. Kommunene står i førstelinja og har ikkje råd til å gamble. Svaret avisa fekk frå sjukehusa v/adm. dir. Olav Lødemel kommenterte generelt (via kommunikasjonsdirektør May Helen Molvær Grimstad): «vi har stor forståelse for at det er et stort informasjonsbehov rundt innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Samtidig er vi nå helt i startgropa – det har dukket opp og vil fortsatt dukke opp feil, og vi kan ikke gå i detaljer på samtlige saker i media. Det vi kan si er at alle saker som blir meldt inn, blir behandlet av HMR, Helseplattformen AS og Hemit.» "The computer says no." Med alt det innebér, informasjon, pris, kontrakter og motvillige datamaskiner. Sjukehuset ba heller alle fastlegane om å ta ein gamaldags telefonsamtale til sjukehuset for sikkerheits skuld.

Kristine Utgård Rolfsrud, medlem i Levekårutvalet, Folkelista for Hareid kommune

Linn Wingsternes, medlem i Levekårutvalet, Folkelista for Hareid kommune

Einar Måseide, leiar for Levekårutvalet, Folkelista for Hareid kommune