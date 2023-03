Inviterer til dugnad, men møter ikkje opp sjølve

Vi ynskjer ikkje å slå saman kommunane berre for å slå dei saman, vi meiner at kommunesamanslåing er eit viktig tiltak for å løyse framtidas utfordringar og innsparingsbehov grunna reduserte inntekter. Det er heilt klart eit verkemiddel som må vurderast, men må ikkje gjennomførast utan at det er til det betre for innbyggjarane!