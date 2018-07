Næringsliv

Havila Shipping og Reach Subsea har gått inn i ein avtale med varigheit på tre år for subsea-fartøyet Havila Harmony. Det går fram i ei børsmelding frå Havila Shipping. I tillegg har Reach Subsea sikra seg ein opsjon for vidare leige av fartøyet i to periodar på eitt år.

Ifølgje Havila Shipping er fartøyet no på veg til Las Palmas, der det skal gjennomførast planlagt vedlikehald og klargjering før første kontrakt.