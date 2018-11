Får utvida rolle i Ulstein Group

Næringsliv

Solheim blir no organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Ulstein Group. Det kjem fram i ei pressemelding frå konsernet torsdag morgon. Med det blir ho ein del av konsernleiinga og skal ha ansvar for kommunikasjon og branding som tidlegare - men ho vil også mellom anna ha det overordna ansvaret for organisasjonsutvikling og informasjonstryggleik i konsernet.



- Vi er svært glade for at Lene Trude Solheim vil ta på seg ei ny og utvida rolle for Ulstein. Ho har over 20 års erfaring frå arbeid i Ulstein Group og tidlegare Rolls-Royce. Ho kjenner den maritime næringa og Ulstein svært godt, og har også nyleg fullført mastergrad innan digital kommunikasjon, organisasjonsutvikling og leiing, seier konsernsjef Gunvor Ulstein.