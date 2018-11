Heidra med klimapris for sjølvkøyrande skip

Næringsliv

Yara Birkeland er det første elektriske og sjølvkøyrande kontainerskipet i verda. Det skal sjøsetjast i første kvartal 2020 og vera i autonom drift frå 2022, heiter det i ei pressemelding frå miljøstiftinga Zero.

Miljøstiftinga står saman med NHO og NTNU bak prisen som blei delt ut under Zerokonferansen onsdag kveld.

– Norsk maritim bransje, med Yara Birkeland i spissen, gjev ny optimisme for utsleppsfrie løysingar til sjøs. Vi treng aktørar som går føre med utsleppsfrie løysingar, slik at styresmaktene og andre aktørar må følgja opp, seier Marius Holm, leiar i Miljøstiftinga Zero.

Det er Herøy-verksemda Marin Teknikk som har designa skipet.

Marin Teknikk har designa modell av sjølvkøyrande elektrisk skip Skal spare miljøet for 40.000 lastebilturar årleg