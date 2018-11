Heile 25 prosent over ønskjemålet

Næringsliv

I ei børsmelding torsdag føremiddag går det fram at emisjonen som skal sørgje for at Kongsberg Gruppen blir i stand til å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine var vellukka. 25,7 prosent fleire aksjar var teikna enn det som var ønskjemålet til storkonsernet.

Som i løpet av berre to veker skulle sikre seg 5 milliardar kroner for å kunne gjennomføre overtakinga av Rolls-Royce Marine. Teikningskursen blei ifølgje børsmeldinga sett til 83,30 kroner.

Staten, som eig halve Kongsberg Gruppen, har alt gått ut og garantert for halvparten av emisjonen, med rundt 2,5 milliardar kroner.

Dei i alt 75.380.703 nye aksjane skal fordelast etter eigne kriterium.