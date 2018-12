I gang med å utruste havvindskipet Acta Centaurus

Næringsliv

Acta Centaurus er av designtypen ULSTEIN SX195, og vil i løpet av dei komande månadane bli utrusta, kommisjonert og utførleg testa. Det skriv Ulstein Verft i ei pressemelding.

Ulstein skriv også at design- og engineeringsarbeidet har vore i gang lenge, og endeleg kan utrustinga av skipet ta til.

Levering er tenkt til starten av andre kvartal 2019. Acta Centaurus vil saman med Acta Auriga og Acta Orien utgjere det tredje fartøyet I Acta Marine sin flåte som vil vere dedikert til såkalla walk-to-work, offshorelogistikk og overnattingstenester for ulike kundar innan offshore-fornybar og offshore-energibransjen.

Av utstyr ein kan finne om bord på Acta Centaurus er sikker og trinnlaus person- og lastoverføring med røyrslekompensert gangveg opp til tre meter signifikant bølgjehøgde, 3D-røyrslekompensert knekkbomkran for seks tonns lastehandtering i sjøforhold opp til 2,5 meter signifikant bølgjehøgde og ei optimal skrogform med Ulstein X-Bow og Ulstein X-Stern. Dette for å kunne arbeide under lite gunstige vêrforhold.

I tillegg vil båten ifølgje Ulstein ha toppmoderne hotellfasilitetar for inntil 120 personar, 1.000 kvadratmeter dekkplass for lastlagring og eit helikopterdekk.

Acta Marine har per i dag ein flåte på over 40 fartøy.