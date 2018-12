Signerte langtidskontraktar med Equinor

Næringsliv

Alle skipa vil få installert hybrid batteridrift. Det melder Vestlandsnytt (ekstern lenkje).

- Vi er stolte over og glade for den tilliten som Equinor viser oss gjennom tildeling av desse kontraktane. For reiarlaget gir dette stabilitet og eit solid grunnlag for vidare utvikling av reiarlaget gjennom ein framleis krevjande marknad, og ikkje minst, desse kontraktane sikrar viktige arbeidsplassar under norsk flagg, seier administrerande direktør og hareidsdøling Karl-Johan Bakken i Remøy Shipping, ifølgje Vestlandsnytt.

3-årsopsjonane på skipa Rem Eir, Rem Hrist og Rem Mist vil bli starte direkte eller etter at noverande kontraktsperiodar er over. Dette vil seie i mars 2019 for Rem Hrist, og i mai for Rem Eir og Rem Mist.

- Kontraktane gir oss også no moglegheit til å vidare redusere brennstoff-forbruk og utslepp gjennom installasjon av batteripakker på alle tre skipa. Dette vil vere ei framhald av arbeidet med brennstoff-reduserande tiltak i reiarlaget, der vi allereie har gjennomført og implementert eit digitaliserings-prosjekt for brennstoff-optimalisering av skipa si drift, seier Bakken til Vestlandsnytt.