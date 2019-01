Samlar navigasjon, automasjon og kraftsystem i eitt selskap

Næringsliv

Norwegian Control Systems AS (NCS) har ved årsskiftet blitt ein organisatorisk del av Norwegian Electric Systems AS (NES). Ein formell fusjon mellom selskapa blir nemleg gjennomført i løpet av 2019, der NES blir det overtakande selskapet. Det skriv Havyard Group i ei pressemelding.

Norwegian Electric Systems AS er eit aksjeselskap der Havyard Group er største eigar, med 50,5 prosent av aksjane. Bergensaren Jan Harald Berg er nest største eigar gjennom JB International, som har ein aksjepost på 32,3 prosent.

Tilbyr alt i same pakke

Tor Leif Mongstad har er administrerande direktør i NES og styreformann i NCS og vil også styre det nyfusjonerte selskapet. Han fortel at endringa vil forenkle og gje synergieffektar ved å ha éin prosjektorganisasjon som kan levere integrerte system frå bru til propell.

- Kundane våre vil merke dette ved at vi no kan tilby alt i same pakke. Tidlegare var det navigasjon, DP og automasjon frå NCS og kraftpakkar og framdriftssystem frå NES. No blir det éin organisasjon, eitt prosjekt og eitt tilbod – i éin optimalisert pakke, seier Mongstad.

NES og NCS har hatt avdelingar i Ålesund, Bergen og Egersund med til saman rundt 70 tilsette, og NES vil halde fram drifta ved alle tre avdelingane.