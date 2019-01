Like god ordreinngang som i 2012

Næringsliv

Ifølgje næringslivsportalen Nett.no (ekstern lenkje) var ordreinngangen ved norske skipsverft i 2018 på same nivå som i 2012 - to-tre år før krisa i olje- og gassindustrien for alvor tok til. Det viser ei oversikt frå Norsk Industri. Om ein skal finne eit like godt år som i 2012 og 2018 må ein heilt tilbake til 2007.

Det har også endra seg mykje kva for marknadsområde norske verft byggjer båtar til. I 2015 var heile 53 av 67 skip bygd ved norske verft kontrahert av offshorereiarlag. Ved årsskiftet 2018/2019 var det berre 4 av i alt 66 skip under bygging som skal i arbeid for offshoreaktørar.

Den samla ordrereserven ved norske verft var på 40,4 milliardar kroner ved inngangen til 2019, opplyser Nett.no. Samanlikna med 27,6 milliardar kroner i starten av 2018, så er det eit klart teikn på at ting er i ferd med å hente seg opp att.