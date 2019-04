Høybakk trappar ned - søkjer ny dagleg leiar

Næringsliv

Maritim Forening Søre Sunnmøre (Mafoss) ser etter ny dagleg leiar. Foreininga, som jobbar for bedriftene sine felles interesser, som samferdsel, rekruttering og kompetanseheving, feirar 50 år i år. Mafoss har i dag over 40 medlemsbedrifter.

Styreleiar Magne Gurskevik grunngir på Mafoss sine heimesider kvifor det no blir endringar i organisasjonen.

- Dagleg leiar Terje Høybakk skal trappe ned, og vi ser etter etterfølgjaren hans. Vi søkjer nokon som er engasjert og oppteken av framtida til den maritime klynga. Kombinasjonen av personlege eigenskapar og erfaring vil vere viktig. Det treng ikkje naudsynleg vere ein maritim fagperson, men nokon som kan vere ein pådrivar for å gjere den maritime klynga på Søre Sunnmøre kjend og attraktiv. Vi ønskjer også at personen kan jobbe inn mot sentrale og lokale styresmakter for å betre rammevilkåra for næringa. Den daglege leiaren vil få ansvaret for å vidareutvikle organisasjonen saman med medlemsbedriftene, seier Gurskevik og held fram:

- Med jubileum i år, er dette eit svært spennande tidspunkt å kome inn i foreininga. Den nye leiaren vil få vere med på å innverke på jubileumsmarkeringa på seinhausten, og elles sette sitt personlege preg på stillinga.

Foreininga vart stifta i 1969 for at dei maritime bedriftene skulle stå endå meir samla i kompetanseheving og konkurransekraft.

- Slagordet for den maritime klynga var, og er: Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må! Med base i Ulsteinvik vil den nye daglege leiaren vere trygt posisjonert midt i smørauget av den maritime klynga på Søre Sunnmøre, hevdar styreleiaren, og ber om at alle interesserte tek kontakt med han for ein kopp kaffi og ein uforpliktande prat.