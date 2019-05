Næringsliv

Jan Thormodsæter er tilsett som ny dagleg leiar i Mafoss (Maritim forening for søre Sunnmøre).

Han etterfølgjer Terje Høybakk, som har gått over i ei rolle som seniorkonsulent.

Thormodsæter byrja i Mafoss i 2010, som info- og opplæringsansvarleg. Det siste året har han også vore konstituert i stillinga han no tiltrer fast i.

- Eg gler meg over utfordringa, og ser fram til nye og spanande oppgaver. Eg er også i den heldige posisjon at Terje framleis er på huset ei god tid enno slik at overføringa av kunnskap og kjennskap er godt teken vare på, seier Thormodsæter.

Den maritime bransjen er gjennom utfordrande tider, og fleire påpeiker at det framleis er mykje arbeid som skal gjerast for å samle og styrke klynga vidare.

- Mafoss har ein posisjon vi kan vere stolte av, men vi kviler ikkje på laurbæra. Vi skal jobbe hardt framover for å sikre at medlemene våre har det beste utgangspunktet for å lukkast både som enkeltbedrifter og som del av ei sterk og verdsleiande klynge, seier Thormodsæter.

Ny styreleiar

På årsmøtet til Mafoss 30. april blei Oddvar Saunes valt til ny styreleiar. Saunes har lang fartstid i maritim bransje - han har vore fleire periodar innom styret i Mafoss, og kjenner godt til oppgåvene og utfordringane til bransjen.

- Eg gler meg over utfordringa eg har fått, og ser fram til eit godt samarbeid med administrasjonen framover. Det er eit bra team i Mafoss, og gjennom aktivt arbeid vil vi sikre at våre medlemmer får dei beste vilkåra for å drive maritim industri i tida som kjem.

Jubileumsfest i oktober

Det er i år 50 år sidan Mafoss blei skipa, og i oktober skal dette markerast med ein jubileumsfest.

- Historia til den maritime næringa i vår region er svært viktig, men arbeidet med å ta nye utfordringar og til å posisjonere oss inn mot framtida er sjølvsagt enno viktigare, seier Saunes.

- Vi ser fram til å kunne feire 50 år, og markere at vi er på plass også dei neste 50, seier Saunes avslutningsvis.