Gir 16 millionar til kompetanseløft i industrien

Næringsliv

(NPK): Løyvingar på 16 millionar kroner skal auka kompetansen i industrien og i byggjenæringa blant anna på Sunnmøre og i Sunnhordaland.

Regjeringa viser til at endringar i industrien skjer raskt og behovet for ny kompetanse er stort. Det er bakgrunnen for at regjeringa no løyver 16 millionar til utviklinga av eit bransjeprogram i industri og byggjenæringa.

– Det er bedriftene som har hovudansvaret for kompetanseutviklinga internt, men staten bør sørga for at det finst tilbod som er relevante og som svarer på det næringa sjølv har behov for. Bransjeprogramma gjer nettopp det, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Det er sett av 30 millionar kroner til bransjeprogram i statsbudsjettet for 2019. Resten av pengane skal gå til bransjeprogram innan helse- og omsorgssektoren, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Seks prosjekt har fått tilsegn om pengar. I prosjekta skal vidareutdanning utviklast og prøvast ut i samarbeid med fagskular og lokalt næringsliv på ulike stader i landet.

Dei seks prosjekta som får tilsegn i denne runden er verftsindustrien på Sunnmøre i samarbeid med Fagskolen i Ålesund, verftsindustrien på Stord i samarbeid med Fagskolen i Hordaland, industrien på Kongsberg og Raufoss i samarbeid med fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Innlandet, industrien på Sørlandet i samarbeid med Eyde og Sørlandets fagskole, byggenæringa i samarbeid med Fagskolen i Oslo og Akershus og byggjenæringa i samarbeid med Sørlandets fagskole og fagskolen Innlandet.