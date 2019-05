Skal bygge fiskebåt for Frøybas AS

Næringsliv

Borgstein-baserte Barents Solutions AS har signert kontrakt med Frøybas AS i Kalvåg for bygging av ein kombinert snurpar/snurrevadbåt med lengde på 15 meter. Det opplyser dagleg leiar og største eigar i Barents Solutions AS, hareidsdølingen Harald Bigset, til Vikebladet Vestposten.