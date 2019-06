Evotec og Entec Group går saman

Næringsliv

Selskapa Evotec AS og Entec Group AS har blitt einige om ein intensjonsavtale om å slå seg saman, og riggar seg med det for vidare vekst. Det skriv Entec Group i ei pressemelding onsdag.

Entec Group AS, som morselskapet skal heite, vil etter samanslåinga bestå av tre driftsselskap. Nemnde Evotec AS, Brimer AS og ServiTech. Alle tre selskapa vil vere 100 prosent eigde av Entec Group AS.

Ifølgje Entec Group AS vil konsernet bli styrka som følgje av samanslåinga, og vil bli basert på teknologi og kompetanse innanfor marknadsområda maritim teknologi og prosessteknologi.

Jogeir Romestrand, styreleiar i Evotec og Entec Group, fortel i pressemeldinga av begge selskapa har samanfallande ambisjonar om vekst, og vil kunne realisere strategien raskare og meir effektivt ved å slå seg saman.

200 tilsette

Konsernsjef i Entec Group, Håvard Haanes, meiner samanslåinga vil gjere at Entec får to sterke og uavhengige marknadsdivisjonar, maritim teknologi og prosessteknologi.

- Vi blir no ein betydeleg maritim aktør innanfor marknadar som seismikk, fiske, akvakultur, offshore, forskning og cruise under merkevarene Evotec og ServiTech. Innanfor prosessteknologi vil vi halde fram utviklinga innan marknadssegmenta vatn og avlaup, landbasert oppdrett og industri og fiskeri, under merkevarene Brimer og ServiTech, seier Haanes.

Etter samanslåinga vil Entec Group AS ha nær 200 tilsette. Selskapa hadde ei samla omsetning på rundt 300 millionar kroner i 2018.